»Se je Grims poslovil ne le od etike in morale, temveč tudi od krščanskih nazorov?«

IZJAVA DNEVA

"Grimsova kritika nastopa Nataše Pirc Musar v evropskem parlamentu je bila tako na nacionalki kot na Pop TV tako slaboumno trumpovska, tako proizraelska, da se človek vpraša, kako lahko Slovenijo v Bruslju zastopa človek, ki odkrito zagovarja množične zločine. Predsednici, ki je poslance opozorila, da se na Bližnjem vzhodu dogaja genocid, mi pa »gledamo in smo tiho«, je namreč očital, da bi se morala brigati samo za Slovenijo in da je svoj nastop izkoristila za levičarsko propagando. Halo, za levičarsko propagando? Če je kritika inertnosti ob neusmiljenem pobijanju otrok in drugih civilistov, bombardiranju begunskih taborišč, bolnišnic, šol, odrekanju humanitarne pomoči in razkroju vladavine prava levičarska propaganda, ne pa dolžnost vsakega civiliziranega človeka, potem se je Grims poslovil ne le od etike in morale, temveč tudi od krščanskih nazorov, ki jih je pompozno razkazoval na Brezjah."

(Novinarka Ranka Ivelja o kritiki Branka Grimsa o nastopu Nataše Pirc Musar v evropskem parlamentu; v komentarju za Dnevnik)