Naslovnica nove Mladine / ZANIKOVALCI GENOCIDA

Janez Janša, Branko Grims in Anže Logar zanikajo genocid v Gazi. S tem so se postavili na napačno stran zgodovine.

V petek, 30. maja, izide nova Mladina! V 22. letošnji številki, ki bo na voljo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani, opozarjamo, kdo so zanikovalci genocida. Janez Janša, Branko Grims in Anže Logar namreč zanikajo genocid v Gazi. S tem so se postavili na napačno stran zgodovine.

Tokratna naslovnica je ilustriral Franco Juri.

