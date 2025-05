Več Grimsa!

Ne, ni res, da sta oddaji 24ur zvečer in Odmevi naredili napako, ko sta povabili v studio poslanca skrajno desne SDS Branka Grimsa, ki sicer sedi v evropskem parlamentu v skupini ljudske stranke. Edino prav je. To je SDS. Problem je namreč drugje: da se obe, POP TV in RTV Slovenija, iz nam nedoumljivih vzgibov že nekaj časa načrtno izogibata najbolj pošastnih oseb iz te stranke, ne objavljata njihovih izpadov, njihovih ksenofobij, šovinizmov, rasizmov – in s tem ves čas dejansko »pereta« resnico o tej stranki, jo normalizirata in kažeta kot navadno konservativno stranko. To je temeljni problem teh dveh medijev – da praktično nikoli novinar TV Slovenija in POP TV ne izreče besedne zveze »skrajno desna stranka«.

Evroposlanca Matjaž Nemec in Branko Grims v Odmevih

A zakaj potem to besedo prevajajo iz nemščine ali francoščine, ko gre za označevanje Alternative za Nemčijo? Ali ko gre za Nacionalno fronto? Zakaj so Svobodnjaki iz Avstrije vedno »skrajno desna stranka«, SDS, ki ima identična stališča kot zgoraj izpostavljeni trojček, pa nikoli? In, da, odlično je bilo, da je voditeljica Odmevov Rosvita Pesek 22. maja najprej naredila – zelo dober – pogovor s predsednico republike Natašo Pirc Musar, kjer je ta jasno razložila, kje je človeškost in zakaj je genocid pač genocid, nato pa v studiu gostila poslanca evropskega parlamenta, Matjaža Nemca iz SD in Branka Grimsa iz SDS. Točno to je novinarstvo – da ljudem pokažeš, kdo je kdo in kaj dejansko govori in misli. V dneh po tem soočenju smo brali, kako Nemec ni zmogel parirati Grimsu, se odzivati na njegove nove izpade brutalne nečlovečnosti. Naj zatrdimo nasprotno: Nemec je pokazal, da se ne želi in se ne bo spustil na to raven. Da, to je razlika. Mar si želimo, da bi bili res vsi isti, le nasprotujoči si? Način nastopa odseva človeka. In to je razlika. To je ključ.

Grims je SDS – dejanska, prava SDS. Je kot Janševa objava na omrežju X, kadar se spozabi: skrajnost v človeški podobi. Vsi vemo, zakaj Grims ne nastopa več toliko v javnosti in tudi zakaj se je vodja SDS Janez Janša odločil, da mu pomaga priti v evropski parlament: ker pač ve, da zdaj, pred volitvami, ni oportuno kazati prave SDS javnosti. To pa ne pomeni, ga Grimsa nima rad. A zdaj zaradi volitev namesto grimsov v javnosti pošilja fantiče, kot je Andrej Hoivik, da blažijo podobo stranke, jo normalizirajo, mehčajo. In prav to je dolžnost novinarstva: da pokaže resnico. In Grims je ta resnica o SDS. Tako kot so naravnost grozljivi nastopi poslancev SDS v državnem zboru dejstvo, pa jih malodane nikoli ne vidimo na televizijskih zaslonih.

Rosvita Pesek je bila glede dogajanja v Gazi jasna kot predsednica republike, ko je Grimsu v obraz izrekla stavek: »Človeško življenje je danes vredno manj, kot je bilo v drugi svetovni vojni.«