»Laž o svobodi in odprtosti, s katero so se ZDA vedno hvalile«

Kitajska: »ZDA so nerazumno preklicale vizume kitajskim študentom pod pretvezo ideologije in varstva nacionalnih pravic«

Ameriški državi sekretar Marco Rubio je v sredo napovedal, da bodo ZDA "agresivno" ukinjale vizume kitajskim študentom, med drugim tistim, ki naj bi bili povezani s komunistično partijo ali študirajo na področjih ključnega pomena. Kitajska je napoved ZDA o preklicu študentskih vizumov danes označila za nerazumno.

Sporočilo državnega sekretarja ZDA navaja, da bodo pregledali kriterije za izdajo vizumov z namenom boljšega preverjanja vseh prošenj iz Kitajske in Hongkonga.

Rubio je že dan prej diplomatsko-konzularnim predstavništvom ZDA po svetu naročil, naj prenehajo sprejemati nove prošnje za študentske vizume, dokler ne bodo izboljšali načinov za preverjanje objav prosilcev na družbenih omrežjih.

Kitajska je odločitev ZDA o preklicu kitajskih študentskih vizumov danes označila za "nerazumno" in dodala, da je v Washingtonu vložila protestno noto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"ZDA so nerazumno preklicale vizume kitajskim študentom pod pretvezo ideologije in varstva nacionalnih pravic," je dejala tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Mao Ning. Kitajska temu odločno nasprotuje in je v Washingtonu protestirala, je sporočila. Diskriminatorna dejanja Washingtona razkrivajo "laž o svobodi in odprtosti", s katero so se ZDA vedno hvalile, je opozorila.

Vlada Donalda Trumpa je prav tako skušala univerzi Harvard preprečiti sprejem tujih študentov, vendar je zvezno sodišče ta naklep blokiralo.

V študijskem letu 2023-2024 je v ZDA študiralo okrog 280.000 študentov iz Kitajske, ki so s tem pomemben vir financiranja ameriških univerz, poroča AFP, ki navaja poročilo Inštituta za mednarodno izobraževanje.

Odnosi med Pekingom in Washingtonom so se v zadnjih mesecih izrazito poslabšali, zlasti zaradi trgovinske vojne, ki je izbruhnila zaradi Trumpove uvedbe visokih carin.