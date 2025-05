Izrael načrtuje nove naselbine na zasedenem Zahodnem bregu

Pobudo za širitev naselbin naj bi dala zunanji minister Izrael Kac in finančni minister Bezalel Smotrič, ki živi v eni izmed nezakonitih naselbin v Palestini

Izraelski varnostni kabinet je odobril gradnjo novih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, je danes sporočila vladajoča stranka Likud. Po besedah finančnega ministra Bezalela Smotriča bo na palestinskem ozemlju zgrajenih 22 novih naselbin, ki so nezakonite po mednarodnem pravu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pobudo za širitev naselbin sta po navedbah Likuda dala zunanji minister Izrael Kac in Smotrič, ki živi v eni izmed nezakonitih naselbin v Palestini.

Med predvidenimi naselbinami je tudi oblikovanje štirih skupnosti vzdolž palestinsko-jordanske meje kot del krepitve "nacionalne varnosti in strateškega oprijema na območju", še piše v izjavi, objavljeni na omrežju Telegram.

Smotrič je na omrežju X napovedal 22 novih naselbin v Judeji in Samariji, kakor Izrael imenuje zasedeni Zahodni breg.

Minister, ki velja za enega najbolj skrajnih članov trenutne vlade, zagovarja tudi ponovno naseljevanje Gaze.

Izraelske naselbine so nezakonite po mednarodnem pravu, ki prepoveduje načrtno naseljevanje civilnega prebivalstva na okupiranih območjih.

Palestinci na Zahodnem bregu so redno podvrženi nasilju naseljencev in izraelskih sil, razmere pa so še bolj zaostrene od začetka vojne v Gazi oktobra 2023.

Izrael zavrača oblikovanje neodvisne palestinske države in vztraja pri zasedbi Zahodnega brega, ki traja od leta 1967.