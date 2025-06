Danes ob 18. uri bodo v Ljubljani »obležali« za Palestino

V četrtek, 5. junija, bo na Prešernovem trgu v Ljubljani shod za Palestino

Protest za priznanje Palestine pred Državnim zborom je v Ljubljani potekal že leta 2014

© Borut Krajnc

"Genocidne grozote, ki jih v Gazi izvaja Izrael, so dosegle točko preloma. Poleg nenehnega bombardiranja, pobijanja in uničevanja Izrael preprečuje dostop do humanitarne pomoči in načrtno strada civilno prebivalstva v Gazi, kjer je po podatkih Združenih narodov že sredi maja grozila smrt zaradi lakote kar 14.000 dojenčkom," so zapisali organizatorji tako imenovanega "die-in" protesta za Palestino, ki so ga poimenovali Obležimo za Palestino in se bo pričel v četrtek, 5. junija, ob 18. uri na Prešernovem trgu v Ljubljani.

"A ne glede na grozote, ki smo jim priča že 20 mesecev, in jasne izjave izraelskih politikov, da so v Gazi in na Zahodnem bregu pripravljeni na popolno uničenje palestinskega prebivalstva, proti Izraelu države – tudi Slovenija – niso sprejele nobenega konkretnega ukrepa," so dodali v iniciativi Združenje pobud za solidarnost s Palestino v povabilu na protestni shod, s katerim želijo opozoriti, da je »nikoli več« zdaj in da v luči »nezamisljivih grozot, ki smo jim priča, besede niso dovolj«. Proti Izraelu zahtevajo konkretne ukrepe – in to zdaj.

Kaj je "die-in" oziroma "lie-in" protest? Gre za obliko protesta, pri katerem se udeleženci uležejo na tla. S slednjim simbolizirajo trupla. Protestnice in protestniki bodo v "die-in" protestu v Ljubljani v leže prebrali dejstva o razmerah v Gazi ter tako opozorili na genocid, ki ga Izrael izvaja nad Palestinci.