Musk / »Ne jemljem mamil«

Najbogatejši človek na svetu naj bi lani jemal tekstazi in psihadelične gobice, sam pa je priznal, da je jemal ketamin, ki mu ga je predpisal zdravnik

Potem ko je ameriški časnik New York Times v petek poročal, da naj bi milijarder in nekdanji vodja ameriškega urada za vladno učinkovitost (Doge) Elon Musk med volilno kampanjo ameriškega predsednika Donalda Trumpa užival droge, je Musk navedbe označil za laž. "Da bo jasno, ne jemljem mamil," je zatrdil na družbenem omrežju X.

New York Times je v petek poročal, da je milijarder in svetovalec ameriškega predsednika Elon Musk zaradi zaužitja večjih količin ketamina utrpel tudi zdravstvene težave, in sicer z mehurjem.

Časnik je poročal, da je najbogatejši človek na svetu lani jemal tudi ekstazi in psihadelične gobice ter potoval s škatlico tablet, povzema francoska tiskovna agencija AFP. Ob tem je časnik navedel, da ni znano, ali je droge užival tudi med vodenjem oddelka za vladno učinkovitost (Doge).

V sobotni objavi na X je Musk dejal: "Da bo jasno, NE jemljem mamil! New York Times je lagal." Dodal je, da je pred leti užival ketamin, ki mu ga je na recept predpisal zdravnik. "Pomaga ti iz črnih lukenj v mislih, a od takrat ga nisem jemal," je dodal.

Ameriški predsednik Donald Trump je sicer novinarjem v petek dejal, da o Muskovem uživanju drog ne ve ničesar.

