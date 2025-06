Golob / »Opravičujem se umetnikom, ki so bili zlorabljeni za politično obračunavanje s strani SDS«

Premier Robert Golob ob tretji obletnici imenovanja vlade

Robert Golob v oddaji Politično na TV Slovenija

© RTVSLO

Premier Robert Golob je v oddaji Politično na Televiziji Slovenija na tretjo obletnico imenovanja vlade izrazil prepričanje, da bo tudi zadnja interpelacija ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja neslavno propadla, kot so vse doslej. Glede padca BDP v prvem trimesečju pa bo počakal na podatke za drugo četrtletje in na bolj jasno sliko.

Vsebino interpelacije, ki so jo v petek v DZ vložili poslanci iz vrst NSi in Demokratov, bodo predvidoma predlagatelji predstavili v začetku prihodnjega tedna, zato Golob pravi, da jo težko komentira, je pa dodal, da "se še nobena interpelacija doslej ni izkazala za resen poskus, zato so tudi vse neslavno končale". Golob verjame, da bo tako tudi tokrat.

Z reorganizacijo Centra za varovanje in zaščito, do dela katerega je bil kritičen tudi sam, se ne ukvarja, ker da niti niso v njegovi pristojnosti niti ne želi posegati v policijo zaradi postopka, ki na Komisiji za preprečevanje Korupcije teče proti njemu zaradi domnevnega nedovoljenega izvajanja pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in druge zaposlene na ministrstvu. Kot je povedal, je reorganizacija omenjenega centra v celoti v domeni policije.

Glede očitkov Poklukarju o vpletenosti v oz. vplivanju na preiskavo zoper primorskega gostinca Aleša Hvalo, ki je osumljen trgovine z belim blagom, natančneje z delavci s Filipinov, pa je dejal, da so za zdaj to le govorice. Če bi se izkazalo drugače, računa, da se bodo odzvale pristojne institucije, izvedle ustrezne postopke in o tem obvestile javnost.

Glede svojih postopkov pred KPK, najnovejši se dotika morebitnega nasprotja interesov pri njegovem prijateljevanju s poslovnežem Tomažem Subotičem in dopustovanja v Subotičevi počitniški hiši v Karigadorju na Hrvaškem, pa je dejal, da jih jemlje resno in da sploh ni dileme, da bo s komisijo tudi sodeloval.

Je pa premier pripomnil, da vendarle obstajajo težka korupcijska dejanja, ki jih preganjata tako policija kot tožilstvo, in da bi si želel, "da bi se vsi skupaj koncentrirali na na te težje oblike, čeprav razumem, da je včasih bolj simpatično se ukvarjati s politiki ter z njihovimi domnevnimi prestopki".

Opoziciji je sicer Golob očital, da že tri leta vlaga nesmiselne predloge zakonov, interpelacij ali referendumov, ki ne spremenijo ničesar, tudi zadnji referendum o dodatkih k pokojninam umetnikov ni, "je pa po krivičnem obtožil kulturnike, da so največji problem te države. Mi vemo, da niso," je dejal in se v imenu vlade vnovič opravičil umetnikom, "ki so bili zlorabljeni za politično obračunavanje s strani SDS".

Glede padca BDP v prvem letošnjem četrtletju je Golob spomnil, da tudi ekonomisti ne vedo, kaj so dejanski razlogi zanj, zato se bo tudi on vzdržal špekulacij. Povedal je, da bo kmalu konec drugega trimesečja, zato bi sam raje počakal na podatke za obdobje med aprilom in junijem, na podlagi katerih se bo, tako Golob, bolj jasno videlo, ali je šlo v prvem trimesečju za sistemsko napako ali za nekaj bolj dolgotrajnega.

"Naloga slovenske vlade ni, da ustvarja nova delovna mesta za poceni uvoženo delovno silo iz azijskih držav, naša naloga je, da ustvarjamo dobro plačana delovna mesta za Slovenke in Slovence. Če so njemu filipinski vozniki cenejši na Hrvaškem, me to nič ne moti, skrbelo bi me takrat, ko bi visoko plačana delovna mesta, na primer v farmaciji, izvažali drugam. Resnica pa je ravno obratna."



Robert Golob,

predsednik vlade

Dodatno je pojasnil tudi svojo izjavo na vrhu malega gospodarstva, s katero naj bi pozval slovenske podjetnike k davčni optimizaciji na Hrvaškem. A Golob pravi, da je bil vzet iz konteksta.

Kot je dejal, je šlo za razpravo o filipinskih voznikih, ki da so cenejši, če jih nekdo najame prej hrvaške podružnice. "Naloga slovenske vlade ni, da ustvarja nova delovna mesta za poceni uvoženo delovno silo iz azijskih držav, naša naloga je, da ustvarjamo dobro plačana delovna mesta za Slovenke in Slovence. Če so njemu filipinski vozniki cenejši na Hrvaškem, me to nič ne moti, skrbelo bi me takrat, ko bi visoko plačana delovna mesta, na primer v farmaciji, izvažali drugam. Resnica pa je ravno obratna," je povedal.

"Če že, potem uvažajmo delovno silo iz tujine za visoko kvalificirana delovna mesta, za delovna mesta, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. To zagotovo niso vozniki kamionov," je pristavil.

Glede nepremičninskega davka je ponovil, da še vedno čaka odgovore stroke, da se izjasni, ali lahko najde z njim tudi rešitev za stanovanjsko problematiko. Če ne, bo najbrž prišlo do zamika. "Vidim, da se na ministrstvu za finance nagibajo, da bo stvar zamaknjena," je dejal, a to prepušča njim.

Spregovoril je tudi o dogajanju v Gazi in zagotovil, da je Slovenija ena redkih evropskih držav, ki se trudi, da bi te grozote ustavila, a da žal številni drugi ostajajo "gluhi in slepi".