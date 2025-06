Največja vojaška operacija Ukrajine v več kot treh letih od ruskega napada na državo

Ukrajina je izvedla obsežne napade z droni na ruska vojaška letala. V usklajeni operaciji so napadli štiri ruska vojaška letališča in uničili več kot 40 bojnih in izvidniških letal.

Ukrajina je izvedla obsežne napade z droni na ruska vojaška letala. Po podatkih ukrajinske varnostne službe (SBU) so v usklajeni operaciji napadli štiri ruska vojaška letališča in uničili več kot 40 bojnih in izvidniških letal, med drugim tudi v Sibiriji. Rusija je potrdila, da je med napadom zagorelo več njenih vojaških letal.

Ruski mediji so poročali o napadu v mestih Murmansk in Irkutsk, a kljub temu navajajo, da zračna obramba deluje, poroča britanski BBC.

Po navedbah ukrajinskih virov so bila v "operaciji pajkova mreža" uničena bojna letala tupoljev tu-95 in tu-22 ter posebna letala za zgodnje opozarjanje beriev A-50, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Agenti, ki sodelujejo v operaciji, so se že vrnili v Ukrajino, so poudarili v SBU. Agencija Ukrinform je objavila fotografije dronov, pripravljenih za posebno operacijo.

Rusija je danes potrdila, da je med napadom ukrajinskih dronov zagorelo več njenih vojaških letal. Kot so še sporočili v Moskvi, so pridržali več osumljencev.

"V regijah Murmansk in Irkutsk je več letal zagorelo po izstrelitvi brezpilotnih letal FPV z ozemlja v neposredni bližini letališč," je rusko obrambno ministrstvo zapisalo na Telegramu in dodalo, da napadi niso povzročili žrtev in da so "udeležence" pridržali.

Operacijo so ukrajinske obrambne sile načrtovale leto in pol, osebno pa jo je nadzoroval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ob sklicevanju na vire blizu SBU poroča BBC.

Zelenski je zvečer po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pozdravil "brilijantne" rezultate napada z droni na ruske vojaške tarče. Po njegovih besedah je šlo za ukrajinsko operacijo največjim dosegom v več kot treh letih od ruskega napada na državo. Tudi po njegovih besedah so agentje, ki so napade z droni pripravljali, pravočasno zapustili rusko ozemlje. Tudi on je tako zavrnil ruske navedbe o aretacijah "udeležencev".

Napadi brezpilotnih letal na vojaška letala Rusije so se zgodili pred ponedeljkovimi neposrednimi pogovori med delegacijama Rusije in Ukrajine v Istanbulu.

Zelenski je danes dejal, da bo delegacija odpotovala v Turčijo z glavnim ciljem doseči popolno in brezpogojno prekinitev ognja.