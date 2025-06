Pahor zanika genocid v Gazi

Ni veliko presenečenje, če Grims kot Janševa kopija razlaga, da genocida ni. Ni presenečenje, če Pahor kot druga Janševa kopija razlaga, da genocida ni. Ni presenečenje, če Logar kot Janševa in hkrati Pahorjeva kopija razlaga isto.

Zanikovalci genocida v Sloveniji imajo vsak dan mlade: po Janezu Janši, Branku Grimsu in Anžetu Logarju se je, morda kar pričakovano in v skladu z zahtevami po dvigu RTV prispevka zaradi ohranjanja kvalitetnih vsebin, v programu pojavil še bivši predsednik Borut Pahor.

Pričakovali bi, da bo kralj Instagrama, kot so mu dejali, deklarirano človek brez politične morale in avtoritete, o najbolj resnih temah tega sveta vsaj spokojno molčal, če želi pač biti vsakodnevni zabavljač na Instagramu in TikToku. Od podjetnih komikov ne pričakujemo slabih šal na račun ubijanja nedolžnih otrok in genocida. Ampak zgodilo se je ravno to!

Ni razočaral

Nikakor nismo smeli biti presenečeni, ko je novopečeni podjetnik, tako se zdaj med drugim predstavlja, sedel na aboniran sedež pri Jožetu Možinu, promotorju Janševe ideologije na RTV Slovenija. Zato bi bilo že skoraj razočaranje, če bi bil imel glede Gaze drugačno prepričanje od sebi najbližjih botrov.

Janši naklonjen novinar je seveda v intervjuju z njim nenehno drezal v smeri prepričanja svojega političnega idola in ga pripeljal do licitacije, kjer je verjetno pričakoval »pravilen« odgovor: do jasnega stališča, da vsakodnevnega klanja ljudi v Gazi ne smemo šteti za genocid. Omenjeno temo je vpeljal z omembo nedavnega govora predsednice republike Nataše Pirc Musar v bruseljskem parlamentu in od njenega predhodnika želel slišati, ali se z njeno oceno o genocidu v Gazi strinja.

Možina je zato predvidljivo drezal: »Je to bilo pogumno dejanje ali kaj drugega?«

Potrudil se je z razlago

Od Grimsa in Logarja kot nedavnih zanikovalcev genocida na TV Slovenija je Pahor vendarle storil korak naprej. Sicer je v samem začetku kurtoazno pohvalil predsedničin »dober govor«, potem pa se takoj začel distancirati do njene izjave, deležne ovacij in odobravanja. Njeno stališče je ponižujoče najprej zvedel na občutenje, kajti »če je tako začutila, je to pač rekla, jaz pa ne bi«. Kaj je tisto, česar on nikakor ne bi rekel? Obljubil je celo pojasnilo: »Jaz tega, kar se dogaja v Gazi, ne bi ocenil za genocid in bi rad pojasnil, zakaj.«

Vidik, da se je trudil z razlago, je pomemben. Tega doslej njegovi predhodniki in istomišljeniki niso niti poskušali; za Janšo genocida v Gazi enostavno ni, Grims bi govoril le o edinem genocidu, ki je zanj resničen, povojnih pobojih v Sloveniji, Logar bi zgolj bežno namigoval na pravne definicije. V oddaji s Tanjo Gobec je slednji hladno razlagal, da predsednica ne bi smela govoriti o genocidu, ker tega ni potrdilo še nobeno sodišče.

No, takšen pravnoformalni pristop pomeni, da imamo še srečo, ker Logar ni živel v času druge svetovne vojne. Kajti potem bi za Hitlerjeve zločine proti človeštvu zahteval, da jih ne smemo omenjati, dokler jih po vojni ni potrdilo Mednarodno vojaško sodišče v Nürnbergu.

Toda vrnimo se k Možinovi oddaji. Ker se je bivši predsednik zavedal, da bo vse našteto morda premalo, se je blago potrudil v razlagi:

»Torej vsi smo zgroženi nad nesorazmernostjo ukrepov, ki jih izraelska vlada izvaja za to, da bi opravila s Hamasom. Pozabljamo, da ta Hamas še vedno zadržuje nedolžne izraelske talce…. In še vedno ni pripravljen izpustiti nedolžnih žrtev. Zato pa seveda palestinsko ljudstvo v Gazi plačuje strahovito in nesorazmerno ceno. Absolutno. To ravnanje obsojam.«

Genocida ne vidi

Za razliko od prej naštetih, ki ne želijo posebej obsojati ravnanja Izraela ali videti trpljenja palestinskega ljudstva, smo lahko vsaj malo zapredli – končno bomo slišali nek argument! Ta sicer ni bil posebej kompleksen, je pa dovolj evidenten. Pahor predvsem trdi, da izraelska vlada želi »opraviti s Hamasom«. Pa to res drži? Ali ni morda njen končni cilj kar palestinsko ljudstvo?

V nadaljevanju je zato spregovoril o preiskovalnih postopkih pred sodiščem o tem, ali »gre tam« za vojne zločine in dodal, da besedo »verjetno«. Potem se je vprašal, ali so to »zločini zoper človečnost« in dodal »morda«. Stopnjeviti retorični niz odgovorov z »verjetno« in »morda« je nato zaključil z »ne«: »Ampak predsednica je šla zelo daleč in je to ocenila za genocid. Jaz tako daleč ne bi šel.«

Pozor, v tem ni poskušal le sugerirati, da moramo tehtati, katerega od izrazov (»vojni zločin, »zločini zoper človečnost« ali »genocid«) bi uporabili, sam pa je neopredeljen, ampak je kot argument, zakaj bi zaenkrat raje izločil možnost genocida, posredno nakazal, da njegovih elementov v moriji v Gazi ne vidi.

»Ampak predsednica je šla zelo daleč in je to ocenila za genocid. Jaz tako daleč ne bi šel.«



Borut Pahor

Ni zgolj navajal argumenta iz odločitve sodišča, s katerim si je pomagal že Logar, ampak je že bolj decidirano povedal svoje mnenje, tokrat s pomembno dodano razlago, da izraelska vlada izvaja vojne operacije zaradi Hamasovega zadrževanja talcev. Pa je ta razlaga pravilna ali relevantna?

Zakaj Pahor že ve?

Zagotovo obstajajo razlike med vojnim zločinom, zločinom proti človeštvu in genocidom – te se kažejo predvsem v namenu, obsegu in definiciji. Poglejmo leksikonske: vojni zločini so resne kršitve mednarodnega humanitarnega prava, ki se zgodijo med oboroženim konfliktom. Zločini proti človeštvu so široko razširjena ali sistematična dejanja, storjena proti civilnemu prebivalstvu in so običajno del organiziranega napada. Opredeljeni so v Rimskem statutu Mednarodnega kazenskega sodišča. Genocid je namerno in sistematično uničevanje, v celoti ali delno, določene etnične, rasne, verske ali nacionalne skupine, kot je opredeljeno v Konvenciji ZN o genocidu. Toda kaj to spremeni?

Ni dvoma, da je ključen namen genocida uničenje določene etnične, verske ali druge skupine. Tudi ne, da ima pomembno pravno in moralno težo, saj je opredeljen kot najhujši zločin v mednarodnem pravu. Ampak tu ne gre za to, kateri opis uporabiti, da bo deloval retorično čim močneje in zbudil emocije in obsodbo javnosti. Raje obrnimo spraševanje: kako lahko Pahor izključi možnost, da se v polnem pomenu besede v Gazi ne dogaja nekaj, kar je na las podobno holokavstvu ali genocidu v Ruandi in Srebrenici?

Non sequitur

Trdim, da Pahor izvaja zvijačo, ki ji v argumentaciji pravimo non sequitur (ne sledi): iz ugrabitve izraelskih talcev pač ne sledi, da se v Gazi ne bi izvajal genocid. Takšno dejstvo ugrabitve tudi ni pravno relevantna okoliščina. Če se v nekem oboroženem konfliktu, in še ta je zelo enostranski, pojavi motiv ugrabitve kot razlog »povračilnih ukrepov«, ne moremo kar reči, da se genocid ne izvaja, pa četudi bi obstajale kršitve prava na palestinski strani.

Povedalo še drugače: tudi če Hamas zadržuje talce, kar je lahko neetično, to ni relevantno za vprašanje, ali druga stran izvaja genocid. V definiciji genocida tudi ni pogoja, da bi druga stran morala biti vojaško »nedolžna« – razen tega se argument, da Hamas uporablja palestinsko ljudstvo za ščit, nenehno uporablja v izraelski propagandi, da bi se legitimiralo zločine.

Zato lahko upravičeno sumimo, da Pahor z uvajanjem fines znotraj pravne terminologije zgolj manipulira in zganja moralni relativizem, da bi opravičil izraelsko stran. Če zganja moralni relativizem na truplih nedolžnih otrok, pa najbrž česa bolj moralno zavržnega v življenju skoraj ni mogoče storiti. In o tem bi se morali resno pogovarjati, sploh zato, ker nam bo že jutri na družbenih omrežjih znova serviral svojo novo norčijo.

Kaj vse Pahor posredno zanika?

Razprava o tem, ali se v Gazi odvija genocid, se bo odvila na Meddržavnem sodišču v Haagu. To se je že odzvalo in Izraelu odredilo sprejetje vseh razpoložljivih ukrepov za takojšnjo preprečitev pobijanja Palestincev v Gazi ter drugih dejanj, ki bi jih bilo mogoče opredeliti kot genocidna. Kot pravijo sami, takšni izredni ukrepi ne prejudicirajo končne razsodbe, ampak so namenjeni »ustavitvi izvajanja potencialnih dejanj genocida«.

O vsem je bilo povedanega že veliko. Trenutno grozljivo dogajanje vsebuje veliko elementov, značilnih zanj: ogromen obseg ubijanja in uničenja, njihovo dolgotrajnost, stalne napade na bolnišnice, poškodovanje več kot 80 odstotkov zgradb in šol, razselitev več kot 90 odstotkov prebivalstva, omejevanje dostopa do vode, hrane in zdravil, napade na vodovodno in električno infrastrukturo. Vse našteto težko razumemo drugače kot bodisi sistematično ubijanje članov palestinskega ljudstva ali najmanj kot povzročanje pogojev, ki vodijo k njihovemu uničenju.

Ali obstajajo dokazi o genocidnem namenu? Številne izjave izraelskih politikov in vojakov, še bolj pa dejanja, dokazujejo ti. dolus specialis in ne bom jih ponavljal. Obseg napadov na civiliste in civilne infrastrukturo, bolnišnice, begunska taborišča, varna območja ali območja, ki so humanitarna, dokazujejo takšen namen. V zadnjih tednih spremljamo še kalvarijo, ko Izrael očitno namerno blokira razdeljevanje humanitarne pomoči v obliki hrane, zdravil in goriva. Še več, sistematično strelja na nedolžne ljudi med razdeljevanjem hrane, kakor da bi želel namerno povzročiti čim več lakote.

Pahor večine ali nič od tega ni opazil.

Zlo seva iz ekrana

Ni veliko presenečenje, če Grims kot Janševa kopija razlaga, da genocida ni. Ni presenečenje, če Pahor kot druga Janševa kopija razlaga, da genocida ni. Ni presenečenje, če Logar kot Janševa in hkrati Pahorjeva kopija razlaga isto. Se bodo morda, če bo sodišče v Haagu presodilo nasprotno, našteti poslovili s svojih političnih položajev? Ali pa jih bodo novinarji, ujete v moralnem breznu zanikanja genocida, še vedno ujčkali in spraševali za mnenje?

Dva najboljša Janševa moža v osrednjem terminu na TV Slovenija sta tokrat uprizorila »nepozabno« dehumanizacijsko gesto. Nepozabno zato, ker je ne bi smeli pozabiti. Le kaj je politični desant na RTV Slovenija med leti 2020 in 2023 v primerjavi z njegovim nadaljevanjem?

Na nek način zlo obstaja že v govoru o genocidu. Včasih zlo seva iz ekrana med gledanjem TV Slovenija.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**

