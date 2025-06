»Vse, kar danes vidimo v evropski umetnosti ima svojo zgodovino«

Afriška umetnost v novi luči

Metropolitanski muzej (Met) v New Yorku je te dni ponovno odprl stalno razstavo afriške umetnosti. Obsežna razstava ponuja pogled v kompleksno zgodovino afriške umetnosti, njene vplive in sodobno ustvarjalnost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ponovno odprtje afriške zbirke zaznamujejo razgrete razprave o kulturni raznovrstnosti v muzejih na Zahodu in o vračanju umetnin v njihove države izvora. "To je izjemna priložnost, da izpostavimo dosežke umetnikov iz Podsaharske Afrike, ki so enakovredni dosežkom drugih velikih svetovnih civilizacij," je povedala kustosinja razstave afriške umetnosti v muzeju Alisa LaGamma.

Na razstavi so dela podsaharskih umetnikov predstavljena v več sklopih, s čimer želijo poudariti raznolikost tamkajšnjih kultur in preprečiti poenostavljeno razumevanje zapletene afriške zgodovine, pravi LaGamma.

Obiskovalci si bodo lahko ogledali 500 afriških umetnin, ki predstavljajo več kot 170 različnih kultur, ter tako dobili vpogled v številne zgodbe, ki jih želijo predstaviti v muzeju.

"Zbirko sestavljajo predvsem predmeti, ki so nastali po osamosvojitvi mnogih današnjih narodov iz Podsaharske Afrike. Razstava morda ni tako odmevna kot zbirke predmetov iz časa kolonializma," dodaja LaGamma v zvezi s pritiski glede vprašanja o izvoru razstavljenih umetnin, s katerimi se soočajo mnogi muzeji zahodnega sveta.

Približno tretjino razstavljenih del so pridobili na novo. Tako je muzejsko zbirko obogatilo več tisoč fotografij priznane fundacije Arthur Walther.

V širokem naboru fotografij je tudi zbirka avtoportretov z naslovom Afriški duhovi, ki jo je leta 2008 ustvaril kamerunsko-nigerijski fotograf Samuel Fosso, eden vodilnih afriških fotografov. Fosso v avtoportretih pozira v vlogi osrednjih osebnosti afriškega boja za neodvisnost in človekove pravice, kot so kongovski vodja boja za neodvisnost in prvi predsednik vlade Patrice Lumumba, Nelson Mandela in Malcolm X.

Posnetki, ki jih je pripravila etiopsko-ameriška umetnica Sosena Solomon, bodo obiskovalce popeljali do slovitih kulturnih znamenitosti v Afriki, med drugim do slik v skalovju pokrajine Tsodilo v Bocvani, izklesanih cerkva v mestu Lalibela in pokrajini Tigray v Etiopiji ter grobnic kraljev v mestu Kasubi v Ugandi.

"Pomembno je, da so skalne poslikave tudi del muzeja svetovnega kova, kot je Met," meni Phillip Segadika, glavni kustos na oddelku za arheologijo in spomenike narodnega muzeja v Bocvani, ki v sklopu projekta trenutno dela v New Yorku. "Takšna gesta vzbuja misel, da ima vse, kar danes vidimo v evropski, srednjeveški in drugi umetnosti svojo zgodovino in zgodovinsko vrednost."

Krilo muzeja, v katerem bo razstavljena zbirka, ponovno odpirajo po štirih letih obnovitvenih del, za katera so odšteli 70 milijonov dolarjev. Prvič so ga za javnost odprli leta 1982, ko je nekdanji ameriški podpredsednik in filantrop Nelson Rockefeller muzeju podaril svojo zbirko več kot 3000 umetnin z vsega sveta. V zahvalo so krilo poimenovali po njegovem sinu, ameriškem raziskovalcu Michaelu C. Rockefellerju.

V njem si je poleg afriške zbirke mogoče ogledati tudi umetnine z Oceanije in ameriško staroselsko umetnost iz obdobja pred evropsko kolonizacijo.