»Navedbe ZDA so nerazumne, Washington podaja lažne obtožbe«

Kitajska zavrača ameriške trditve o kršenju carinskega dogovora

Kitajska "odločno zavrača" očitke ZDA, da je kršila sporazum o znižanju uničujočih carin med dvema največjima svetovnima gospodarstva. Predstavniki Pekinga in Washingtona so se prejšnji mesec v Ženevi dogovorili, da bodo carine za 90 dni znižali, prejšnji teden pa je predsednik ZDA Donald Trump Kitajsko obtožil, da se ne drži dogovora.

Trump je na družbenem omrežju Truth Social Kitajsko obtožil, da krši sporazum, podrobnosti pa ni navedel. Ameriški minister za trgovino Howard Lutnick je medtem za televizijo Fox News Sunday dejal, da je Peking "počasen" pri uresničevanju dogovora.

Iz Pekinga so danes sporočili, da so navedbe ZDA "nerazumne". Kot so dodali, Washington podaja "lažne obtožbe", trditve, da Kitajska krši dogovor, pa so v "popolnem nasprotju z dejstvi".

Na kitajskem ministrstvu za trgovino so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudarili, da bodo odločno branili svoje pravice in interese, dogovor med dvema največjima gospodarstvoma pa da bodo izvajali "iskreno".

Ponovili so, da je Washington proti Kitajski uvedel številne diskriminatorne omejevalne ukrepe, kot primer so navedli nadzor nad izvozom čipov za umetno inteligenco in preklic študentskih vizumov za Kitajce, ki študirajo v ZDA.

"ZDA pozivamo k kompromisu in takojšnji odpravi njihovih 'napačnih dejanj'," so še zapisali na kitajskem ministrstvu za trgovino.