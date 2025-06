»Genocid je najvišja oblika utišanja – ukrepati moramo takoj«

Pri Mednarodnem in Slovenskem centru PEN so ob trenutni vojni v Gazi pozvali k takojšnji in trajni prekinitvi ognja, neoviranemu dostopu do humanitarne pomoči, izpustitvi talcev in pridržanih Palestincev ter prenehanju izraelske okupacije Palestine

Pri Mednarodnem in Slovenskem centru PEN so ob trenutni vojni v Gazi pozvali k takojšnji in trajni prekinitvi ognja, neoviranemu dostopu do humanitarne pomoči v Gazi, izpustitvi talcev in pridržanih Palestincev ter prenehanju izraelske okupacije Palestine. Po besedah predsednika Mednarodnega PEN Germana Rojasa je genocid najvišja oblika utišanja.

Kot je zapisal Rojas, se morajo svetovni voditelji nemudoma in nedvoumno odzvati na genocid v Gazi, saj je opustitev dolžnosti, da bi preprečili genocid in od storilcev zahtevali odgovornost, moralni madež za človeštvo. "Ukrepati moramo takoj, da zaščitimo življenja Palestincev in ustavimo dobavo orožja, ki se namerno uporablja za njihovo uničevanje," je poudaril.

Mednarodni PEN poziva k takojšnjemu embargu na orožje za vse strani v konfliktu. Ogorčeni so nad tem, da mednarodna skupnost ne zaustavlja genocida nad Palestinci v Gazi, medtem ko Izrael izvaja nečloveško obleganje celotnega prebivalstva, uporablja lakoto kot vojno orožje in vsakodnevno pobija civiliste. Pozivajo k takojšnji in trajni prekinitvi ognja, neoviranemu dostopu do humanitarne pomoči v Gazi, izpustitvi vseh talcev in pridržanih Palestincev ter prenehanju izraelske okupacije Palestine, vključno s sistemi rasne segregacije in apartheida.

Kot še piše v pozivu, je Mednarodni PEN dokumentiral pričevanja palestinskih pisateljev, ki potrjujejo prizadevanja Izraela za izbris Palestincev in njihove kulturne dediščine. Mednarodni PEN se strinja z Združenimi narodi, pravnimi strokovnjaki, sorodnimi organizacijami za človekove pravice in raziskovalci genocida, da se nad Palestinci v Gazi izvaja genocid na različne načine, vključno z vsesplošnimi množičnimi poboji in uporabo orožja pri pomoči, kot sta hrana in zdravila.

Po njihovih navedbah je genocid v Gazi za pisatelje najbolj smrtonosno obdobje po drugi svetovni vojni. V zadnjih 18 mesecih je bilo ubitih najmanj 23 palestinskih pisateljev poleg umetnikov in kulturnih delavcev, Izrael je bil odgovoren tudi za smrt najmanj 173 palestinskih novinarjev in medijskih delavcev.

Pisatelji v Gazi so Mednarodnemu PEN poročali o izgubi materialne in nematerialne kulturne dediščine v Gazi, vključno z neodvisnimi kulturnimi prostori, osebnimi knjižnicami in lokalnimi literarnimi deli. Uničeni so tudi verski objekti, zgodovinske stavbe, spomeniki, muzeji in arheološka najdišča. Mednarodni PEN je septembra lani na 90. letnem kongresu sprejel resolucijo, v kateri je obsodil zaskrbljujoče naraščanje števila načrtovanih pobojev, samovoljnih pridržanj in omejevanja dostopa do informacij v Palestini in Izraelu.

Kot so sporočili iz Slovenskega centra PEN, bo poziv Mednarodnega centra PEN danes objavljen v večjih svetovnih medijih.