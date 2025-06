Ministrstvo izraelski letalski družbi izdalo dovoljenje za redne lete med Tel Avivom in Ljubljano

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je dejala, da je ministrstvo pri izdaji dovoljenja družbi Israir upoštevalo vso veljavno zakonodajo

Alenka Bratušek

© Tamino Petelinšek / STA / Gov.si

Ministrstvo za infrastrukturo je pri izdaji dovoljenja izraelski letalski družbi Israir za opravljanje rednih letov med Tel Avivom in Ljubljano upoštevalo vso veljavno zakonodajo, je danes v odgovor na pozive premierja Roberta Goloba, Levice in nevladnikov pojasnila ministrica Alenka Bratušek. Ob tem je tudi obsodila dogajanje v Gazi.

Ministrstvo za infrastrukturo je danes za STA pojasnilo, da dovoljenja tujim letalskim prevoznikom izdaja "v skladu z določbami zakona o letalstvu in na podlagi dogovorjenih prometnih pravic, ki so med posameznimi državami dogovorjene v bilateralnih oziroma multilateralnih sporazumih".

"Pri izdaji dovoljenja februarja letos je bila upoštevana vsa veljavna zakonodaja, ki ne omogoča kakršnega koli drugačnega ravnanja. Če bo prišlo do kakršnihkoli novih dejstev, ki bodo omogočala drugačno ravnanje, bo ministrstvo za infrastrukturo takoj ustrezno ukrepalo," so dodali.

S tem so se odzvali na poziv premierja Goloba k pojasnilu odločitve o izdaji dovoljenja družbi Israir za opravljanje rednih letov med Tel Avivom in Ljubljano.

Odločitev o izdaji dovoljenja je v javnosti sprožila neodobravanje in kritike - Gibanje za pravice Palestincev je skupaj z več kot 20 nevladnimi organizacijami in iniciativami prejšnji teden pozvalo ministrico Bratušek k preklicu dovoljenja, podoben poziv je nanjo danes naslovila tudi poslanska skupina stranke Levica.

Na ministrstvu za infrastrukturo so danes pojasnili, da upravičenost izdaje dovoljenj letalskim prevoznikom za opravljanje dejavnosti v Sloveniji presojajo izključno na podlagi mednarodnih sporazumov in pogodb, podeljenih prometnih pravic in drugih predpisov na področju letalstva, kot so denimo varnostne zahteve.

Dodali so, da ministrica v postopkih izdaje dovoljenj za opravljanje mednarodnega zračnega prevoza ne sodeluje. Ob tem poudarjajo, da ministrica Bratušek "najostreje obsoja dogajanje v Gazi in želi, da mednarodna skupnost naredi vse, kar je v njeni moči, da se nasilje nad civilnim prebivalstvom konča".

Poleg tega letalski prevoznik Israir izvaja mednarodni redni zračni prevoz tudi v številne druge članice EU, po podatkih ministrstva pa nobena izmed njih še ni zavrnila izdaje soglasja izraelskim letalskim družbam za opravljanje mednarodnega rednega zračnega prevoza.

Israir je lete med Tel Avivom in Ljubljano letos začel izvajati 20. maja, sicer pa redne lete na tej relaciji med poletno sezono opravlja že več let.

Iz evidenc ministrstva izhaja, da je bilo dovoljenje za mednarodni redni zračni prevoz za letalskega prevoznika Israir prvič izdano leta 2003, dovoljenja za opravljanje rednih letov pa so tej družbi izdali tudi v letih 2022, 2023 in 2024.

Ministrstvo za infrastrukturo pojasnjuje še, da pri postopku izdaje dovoljenj ni predvideno oz. potrebno usklajevanje z ostalimi resorji, ker so pravila in pogoji v zakonodaji jasno definirani. Kljub temu so danes na zunanje ministrstvo naslovili "vprašanje v zvezi z obstojem podlag, da se družbi Israir kljub izpolnjevanju pogojev z vidika varnosti in varovanja zračnega prometa lahko razveljavi odločbo oz. v nadaljevanju ne izdaja novih".