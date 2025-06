»Nesprejemljivo je, da Palestinci tvegajo življenja za hrano«

Izraelska vojska je nova napadla območje enega od centrov za razdeljevanje pomoči v mestu, pri čemer naj bi ubila najmanj tri ljudi

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je danes pozval k neodvisni preiskavi smrti več kot 30 Palestincev, ki naj bi bili ubiti v nedeljskih izraelskih napadih pri razdeljevalnici pomoči v Rafi na jugu Gaze. Izraelska vojska je medtem znova napadla območje enega od centrov za razdeljevanje pomoči v mestu, pri čemer naj bi ubila najmanj tri ljudi.

Guterres je v izjavi izrazil zgroženost nad poročili o več kot 30 Palestincih, ki naj bi bili ubiti v nedeljskih izraelskih napadih, medtem ko so pred razdeljevalnico v Rafi čakali na pomoč, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Nesprejemljivo je, da Palestinci tvegajo življenja za hrano," je poudaril prvi mož ZN in pozval k neodvisni preiskavi incidenta, v katerem naj bi bilo ranjenih nekaj manj kot 180 ljudi.

Humanitarna fundacija za Gazo (GHF), ki razdeljuje pomoč v Gazi, je sicer navedbe o streljanju izraelske vojske zanikala, rekoč da so pomoč razdelili brez incidentov in da se zavedajo govoric o smrtnih žrtvah in ranjenih, ki da jih aktivno širi palestinsko islamistično gibanje Hamas.

Medtem je medijski urad palestinskih oblasti v enklavi sporočil, da je bilo območje v bližini centra za razdeljevanje pomoči v Rafi danes znova tarča izraelskega napada, pri čemer so bili ubiti najmanj trije ljudje, več deset pa ranjenih, navaja španska tiskovna agencija EFE.

"S tem se je število smrtnih žrtev pokolov v tako imenovanih centrih za razdeljevanje 'pomoči' (...) povečalo na 52, ranjenih pa na 340, odkar so centri 27. maja začeli delovati," je še sporočil urad.

Spletni portal katarske televizije Al Jazeera medtem poroča, da je bilo v zadnjih 24 urah v Gazi ubitih 51 Palestincev, ranjenih pa 503. Po njenih podatkih je bilo od 27. maja med razdeljevanjem pomoči na območju ubitih že 75 ljudi.

Izraelska vojska je bila sicer danes dejavna tudi na severu Gaze. Kot je sporočila civilna zaščita v enklavi, je bilo v napadu v Džabaliji ubitih 14 ljudi, vključno s šestimi otroki, navaja AFP.