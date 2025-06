»Gospod Pahor, v Gazi se dogaja genocid. Zgodovina bo sodila tudi vaše besede.«

Ostri odzivi politike na sporne besede nekdanjega predsenika republike Boruta Pahorja

Nekdanji predsednik Borut Pahor je v nedeljski oddaji Intervju na TV Slovenija komentiral besede predsednice države Nataše Pirc Musar, ki je v Evropskem parlamentu dogajanje v Gazi označila za genocid. Kot je dejal, sam dogajanja v Gazi ne vidi kot genocid. Koordinatorica Levice Asta Vrečko pa je danes njegovo izjavo označila za nesprejemljivo.

Kot je dejal Pahor, je imela predsednica v Evropskem parlamentu sicer dober govor in se z večino izrečenega, zlasti z opozorilom parlamentarcem, da je treba poglobiti EU in jo narediti močnejšo navzven, strinja.

"Rekla je pa nekaj, česar ni imela napisano v govoru, in če je tako začutila, je pač to rekla. Jaz pa ne bi. Jaz tega, kar se dogaja v Gazi, ne bi ocenil za genocid in bi rad pojasnil, zakaj," je odgovoril Pahor.

Dejal je, da "smo vsi zgroženi nad nesorazmernostjo ukrepov, ki jih izraelska vlada izvaja, da bi opravila s Hamasom".

Toda po njegovih besedah ob tem pozabljamo, da "ta Hamas še vedno zadržuje nedolžne izraelske talce in kljub poskusom, da bi prišlo v dogovorih med Hamasom in Izraelom ob posredovanju ZDA in Katarja do nekega razpleta tega vprašanja, še vedno ni pripravljen izpustiti nedolžnih žrtev". Za to pa seveda palestinsko ljudstvo v Gazi plačuje strahovito in nesorazmerno ceno, je dodal.

"Absolutno, to ravnanje obsojam. Kot veste, poteka sodni postopek, preiskovalni postopek. (...) ki ugotavlja, ali gre tam za vojne zločine. Verjetno. Ali bo šlo celo za zločine zoper človečnost? Morda, ampak predsednica je šla zelo daleč in je to ocenila za genocid, jaz tako daleč ne bi šel," je še dejal Pahor.

Izjavo nekdanjega predsednika države je danes kritizirala ministrica za kulturo in koordinatorica Levice Asta Vrečko ter jo označila za nesprejemljivo.

V sporočilu za javnost je zapisala, da je v trenutku, ko svet spremlja množično uničevanje palestinskega prebivalstva, dolžnost vseh odgovornih, še posebej bivših državnikov, da jasno spregovorijo - ne da molčijo ali relativizirajo.

"Gospod Pahor, v Gazi se dogaja genocid. O tem žal ni več dvoma. Nobeno razumevanje in leporečenje teh najstrašnejših zločinov ne more upravičiti, pa če še tako obračate besede. Umirajo dojenčki, otroci, ženske, cele družine in generacije. Izginja narod. Na srečo je Slovenija na pravi strani zgodovine. Ta pa bo sodila tudi vaše besede," je sporočila nekdanjemu predsedniku.

Asta Vrečko,

ministrica za kulturo

Kritični do izjave nekdanjega predsednika države sta bili tudi vodja poslanske skupine Svobode Nataša Avšič Bogovič in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

"To so njegove besede, s temi besedami se ne strinjam, še kako pa se strinjam z besedami, ki jih je v Evropskem parlamentu izrekla predsednica države Nataša Pirc Musar," je v odgovoru na novinarsko vprašanje glede Pahorjevih izjav dejala Avšič Bogovič.

"Gospod Borut Pahor, z vami se piše zgodovina brez hrbtenice. Verjamem pa, da ste si zelo všeč, ko se pogledate v ogledalo. Žal nas zgodovina ne bo sodila po lepoti. Ta je nepomembna in minljiva. Tudi vi boste to spoznali," pa je na omrežju Facebook zapisala predsednica DZ.

Ostri odzivi se vrstijo tudi v stranki SD, ki jo je Pahor v preteklosti vodil 15 let, svoje članstvo pa je zamrznil po tem, ko je bil leta 2012 prvič izvoljen za predsednika države. Na družbenih omrežjih so kritike nekdanjemu predsedniku med drugim namenili vodja poslanske skupine SD Jani Prednik, podpredsednica DZ Meira Hot in podpredsednik SD Luka Goršek.