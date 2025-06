Trump pripravljen na srečanje s Putinom in Zelenskim

Ameriški predsednik Donald Trump je pripravljen sprejeti povabilo na tristranska mirovna pogajanja s predsednikoma Rusije in Ukrajine

Ameriški predsednik Donald Trump je pripravljen sprejeti povabilo svojega turškega kolega Recepa Tayyipa Erdogana, ki je v ponedeljek izrazil željo, da bi v Turčiji organiziral tristranska mirovna pogajanja s predsednikoma Rusije in Ukrajine, je sporočila Bela hiša. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Trumpa pozval k pritisku na Rusijo.

"Predsednik je dejal, da je odprt za to, če pride do tega, vendar želi, da se oba voditelja in obe strani skupaj usedejo za pogajalsko mizo," je povedala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

S tem se je odzvala na pobudo turškega predsednika Erdogana, ki je po koncu pogajanj med delegacijama Rusije in Ukrajine v Istanbulu dejal, da je pripravljen gostiti tristransko srečanje predsednikov Rusije, Ukrajine in ZDA. Ob tem je napovedal, da bo Turčija sprejela ukrepe, ki bi omogočili organizacijo takega srečanja.

Zelenski je medtem pozval predsednika ZDA, naj "sprejme odločne ukrepe" in "Rusijo prisili k premirju z močnimi sankcijami", navaja AFP.

Dodal je, da je Rusija zavrnila predlog za brezpogojno prekinitev ognja in predlagala kratko, dva do tri dni trajajoče premirje, kar je označil za "igro retorike".

Ruska stran je predlagala kratkotrajno premirje "le na določenih območjih" obsežne frontne črte, ki naj bi omogočilo, da strani tam pobereta trupla padlih vojakov.

Ukrajina in Rusija sta se na pogajanjih sicer dogovorili tudi o novi obsežni izmenjavi vojnih ujetnikov, večjega preboja pa pogajalci niso dosegli.

Vodja ukrajinske delegacije in obrambni minister Rustem Umerov je po srečanju povedal tudi, da so ruski strani predlagali, da nov krog pogajanj opravijo do konca meseca oz. med 20. in 30. junijem.

