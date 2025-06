Ruski pogoji za mir

Rusija v memorandumu zahteva mednarodno pravno priznanje Krima in štirih delno zasedenih regij na vzhodu in jugu Ukrajine kot del ozemlja Rusije

Rusija v memorandumu s pogoji za mir v Ukrajini zahteva mednarodno pravno priznanje Krima in štirih delno zasedenih regij na vzhodu in jugu Ukrajine kot del ozemlja Rusije, ter popoln umik ukrajinskih sil s teh ozemelj. Moskva zahteva tudi vojaško nevtralnost Ukrajine in prepoved delovanja tujih oboroženih sil na ukrajinskem ozemlju.

Ruski memorandum s pogoji za mir v Ukrajini vsebuje zahtevo po mednarodnem priznanju štirih delno zasedenih regij na vzhodu in jugu Ukrajine - Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson, ki si jih je Rusija nezakonito priključila od leta 2022, pa tudi priznanje polotoka Krim, ki ga je zasedla leta 2014.

Moskva zahteva, da se omenjenih pet ozemelj prizna kot del Rusije, ter popoln umik ukrajinskih oboroženih sil iz teh ozemelj, navaja ruska tiskovna agencija Tass, ki je pridobila vpogled v dokument, predstavljen med današnjimi pogajanji delegacij Rusije in Ukrajine v Istanbulu.

Memorandum vsebuje tudi zahtevo po vojaški nevtralnosti Ukrajine, kar pomeni, da bi se država odpovedala pristopu k vsem vojaškim zavezništvom in koalicijam.

Kijev sicer že dlje časa izraža namero po priključitvi zvezi Nato, katere članice izdatno podpirajo Ukrajino v boju proti ruski agresiji. Nekatere so se na pobudo Francije in Velike Britanije pridružile t. i. koaliciji voljnih, ki naj bi po sklenitvi morebitnega mirovnega dogovora med Ukrajino in Rusijo nadzorovale njegovo izvajanje - po potrebi tudi s prisotnostjo vojakov na ukrajinskem ozemlju.

Rusija medtem v memorandumu zahteva "prepoved kakršnih koli vojaških dejavnosti tretjih držav ter razporeditve tujih vojaških formacij, baz in druge infrastrukture na ozemlju Ukrajine".

Poleg tega Moskva pričakuje omejitev najvišjega dovoljenega števila pripadnikov ukrajinskih oboroženih sil in drugih vojaških formacij, razpustitev nacionalističnih formacij znotraj ukrajinske vojske in nacionalne garde, razpustitev nacionalističnih organizacij in političnih strank, zakonsko prepoved poveličevanja in spodbujanja nacizma in neonacizma ter zagotavljanje pravic in svoboščin rusko govorečim prebivalcem Ukrajine.

Memorandum ob tem predvideva umik ukrajinskih sankcij proti Rusiji, obojestransko odpoved odškodninskim zahtevkom za povračilo škode, povzročene med več kot tri leta trajajočim konfliktom, ter postopno obnovitev diplomatskih in gospodarskih odnosov, prometa in drugih povezav.