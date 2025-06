Zelenski / »To je bil povsem nameren napad na civiliste«

Na zasedenih ozemljih obsežen električni mrk – brez elektrike ostalo več kot 700.000 ljudi

V ukrajinskih napadih na območja pod nadzorom ruskih sil v ukrajinskih regijah Zaporožje in Herson je bila poškodovana energetska infrastruktura, so sporočile proruske oblasti. Po njihovih navedbah je posledično brez elektrike ostalo več kot 700.000 ljudi. Napadi niso vplivali na delovanje nuklearke v Zaporožju. Napade nadaljuje tudi ruska stran.

Obstreljevanje ukrajinskih sil je poškodovalo visokonapetostno infrastrukturo v regiji Zaporožje, zaradi česar je več kot 600.000 v skoraj 500 naseljih ostalo brez elektrike, je na Telegramu zapisal ruski guverner delno zasedenega Zaporožja Jevgenij Balicki, ruske tiskovne agencije navaja srbski Tanjug.

Guverner dela regije Herson, ki je pod ruskim nadzorom, Vladimir Saldo, pa je sporočil, da so ostanki sestreljenih dronov poškodovali dve transformatorski postaji. Brez elektrike je po njegovih ocenah v več kot 150 krajih ostalo okoli 100.000 ljudi. Kot je še dodal, si ekipe na terenu prizadevajo za čimprejšnjo obnovo oskrbe z elektriko.

Napade nadaljuje tudi ruska vojska. V napadu z droni v ukrajinski regiji Černigiv so bile ponoči ranjene štiri osebe, več objektov pa je bilo poškodovanih. Tudi iz Odese so poročali o ruskih napadih in škodi na infrastrukturi, navaja ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

"Rusi so začeli divji napad na Sumi. Z raketami in topništvom so neposredno napadli mesto in njegove ulice. To je bil povsem nameren napad na civiliste."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

V ruskem obstreljevanju v mestu Sumi na severovzhodu Ukrajine pa so bili po podatkih civilne zaščite ubiti najmanj trije ljudje, najmanj 20 jih je bilo ranjenih. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je Rusija na mesto okoli 9. ure izstrelila pet raket.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je rusko vojsko obtožil, da je v mestu namerno napadla civiliste. "Rusi so začeli divji napad na Sumi. Z raketami in topništvom so neposredno napadli mesto in njegove ulice. To je bil povsem nameren napad na civiliste," je Zelenski zapisal na družbenih omrežjih. Ob tem je objavil videoposnetek reševalnih služb, na katerem je videti uničene avtomobile in truplo na cesti.

Po navedbah Zelenskega napad, ki se je zgodil dan po rusko-ukrajinskih mirovnih pogovorih v Istanbulu "pove vse o tako imenovani želji Rusije, da bi končala vojno".

Rusija je kasneje naznanila, da je v regiji Sumi zavzela še eno vas. Kot je sporočila ruska vojska, so ruski vojaki zavzeli vas Andrijivka kakih pet kilometrov od rusko-ukrajinske meje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do novih napadov prihaja po ponedeljkovem drugem krogu pogovorov med rusko in ukrajinsko delegacijo v Istanbulu, na katerem se strani nista uspeli dogovoriti o prekinitvi ognja.

Rusija je sicer na pogovorih predstavila memorandum s svojimi pogoji za končanje vojne. Ta med drugim zahteva mednarodno priznanje štirih delno zasedenih regij na vzhodu in jugu Ukrajine - poleg Zaporožja in Hersona, še Lugansk in Doneck. Vse štiri si je Rusija enostransko priključila leta 2022. Zahtevajo tudi priznanje suverenosti nad polotokom Krim, ki ga je Rusija zasedla leta 2014.