Nocoj v Ljubljani dobrodelni koncert za Palestino

Na koncertu bodo zbirali sredstva za humanitarno pomoč v Palestini. Med nastopajočimi so glasbeni skupini Joker Out in Niet ter raper Zlatko.

© Gašper Lešnik

V Kinu Šiška bo danes ob 20. uri dobrodelni koncert En dva svetova v organizaciji istoimenskega kolektiva, na katerem bodo zbirali sredstva za humanitarno pomoč v Palestini. Prispevke bodo namenili britanski dobrodelni organizaciji Medical Aid for Palestinians in žrtvam vojne v Gazi. Med nastopajočimi so glasbeni skupini Joker Out in Niet ter raper Zlatko.

Medical Aid for Palestinians s sedežem v Londonu je neprofitna organizacija, ki od ustanovitve leta 1984 zagotavlja zdravstvene storitve na Zahodnem bregu, v Gazi, Jeruzalemu in Libanonu ter zagovarja pravice Palestincev do zdravja in dostojanstva.

Kot so zapisali pri kolektivu En dva svetova, so genocidne grozote dosegle točko preloma. "V zadnjem času smo bili priča izjavam zahodnih držav, ki so soudeležene pri tem genocidu, ki odražajo simbolični politični premik. Na svetovnem jugu je konkretne ukrepe sprejela le peščica držav, čeprav se prebivalstvo strinja, da mora Izrael za genocid odgovarjati," so dodali.

Po njihovih besedah je Palestina v ruševinah, dan za dnem pa spremljamo novice o novih žrtvah, ubitih humanitarnih delavcih in vedno hujši humanitarni krizi, ki jo povzroča vojaški ustroj Izraela.

Kolektiv En dva svetova

Dobrodelni koncert En dva svetova je obenem glasbeni, plesni in cirkuški dogodek. Nastopili bodo glasbene skupine Joker Out, Niet, Prismojeni profesorji bluesa in MRFY, pevka Raiven, raperji Vazz, Nipke in Zlatko, cirkusant in akrobat Dušan Đukić, skladatelj, pianist in glasbeni producent Bowrain ter palestinski plesalec Ahmed Kollab, pevka KiKi, sirski pevec in filmski umetnik Ali R. Taha, freestyle raperja Um & Kuna show, bas kitarist Jani Hace in ustvarjalec Uroš Buh v duetu, glasbena skupina Astrid & The Scandals in plesna skupina Haifa group s tradicionalnim palestinskim plesom dabke.

Kot napovedujejo v kolektivu, bodo sredstva zbirali s prodajo vstopnic ter najverjetneje tudi preko telefonske številke, ki bo aktivna med koncertom, in samoorganiziranimi stojnicami z umetninami, na katerih bodo lokalni umetniki v zameno za prostovoljne prispevke prodajali svoje umetniške izdelke.

