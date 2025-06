Republikanci zaradi Trumpa odpovedujejo javne nastope

Ameriška desnica pod pritiskom volivcev zaradi rezov predsednika ZDA

Republikanski zvezni kongresniki so zaradi napovedanih proračunskih rezov vlade predsednika Donalda Trumpa vse bolj pod pritiskom lastnih volivcev. Kot poročajo ameriški mediji, so nekateri zaradi tega odpovedali srečanja z javnostjo.

O glasnih in prepirljivih javnih tribunah mediji poročajo praktično iz vseh ZDA, tudi iz tradicionalno republikanskih volilnih okrožij, kjer je večina volila za predsednika Trumpa.

Nekateri republikanci so javne tribune oziroma srečanja z volivci odpovedali, nezadovoljni pa se potem vseeno zberejo in kričijo na prazen stol, ki simbolizira njihovega izvoljenega predstavnika.

Zadnje dni najbolj odmeva primer republikanske senatorje Joni Ernst iz Iowe, ki se je prejšnji teden naveličala kritik volivcev zaradi predloga zmanjšanja porabe za zdravstveno zavarovanje manj premožnih in jim je zabrusila, da bodo na koncu tako ali tako vsi umrli, je poročala televizija ABC.

Po ogorčenju zaradi takšne izjave, je senatorka posnela video s sarkastičnim opravičilom. Med sprehajanjem po pokopališču se opravičuje za hudo napako, ker je volivcem povedala dejstvo, da vsi ljudje na koncu umrejo in izrazila obžalovanje, da jim ni razložila še kaj več o zobnih vilah. Demokrati kljub temu ne morejo resno računati na zmago proti republikancem v Iowi.

Iowa ni imela demokratskega senatorja v Washingtonu od leta 2015, ko se je upokojil senator slovenskega rodu Tom Harkin. Trump je lani tam dobil volitve s 57 odstotki glasov.

Republikanska večina v predstavniškem domu kongresa je tesno potrdila proračun za leto 2026, v predlogu zakona, ki so ga na Trumpovo zahtevo krstili za Velik čudovit predlog, pa so tudi davčne olajšave za bogate.

Predlog mora potrditi še senat, kjer so demokrati enotno proti, okleva pa tudi nekaj liberalnejših in konservativnih republikancev. Susan Collins iz Maina tako noče ukinjanja zdravstva za revnejše, medtem ko je Rand Paul iz Kentuckyja proti, ker bo zakon povečal primanjkljaj in javni dolg za več tisoč milijard dolarjev.