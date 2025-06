»Ne bomo dovolili nikakršnega bogatenja urana!«

Ameriški predsednik Donald Trump je poudaril, da morebitni jedrski sporazum Iranu ne bo dovolil bogatenja urana

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek poudaril, da morebitni jedrski sporazum Iranu ne bo dovolil bogatenja urana, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iran je sicer v preteklosti večkrat zavrnil pozive k opustitvi bogatenja urana, a se hkrati zavezal, da ne namerava pridobiti jedrskega orožja.

"V okviru našega morebitnega sporazuma - NE BOMO DOVOLILI NIKAKRŠNEGA BOGATENJA URANA!" je na družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump.

ZDA so pred dnevi Iranu poslale predlog za sklenitev jedrskega sporazuma. Ta naj bi sicer po poročanju ameriškega portala Axios omogočal omejeno bogatenje urana v Iranu za določen čas.

Predlog so ZDA Iranu poslale, potem ko je v soboto Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) v poročilu opozorila, da je Iran v zadnjih mesecih povečal proizvodnjo visoko obogatenega urana. Obenem je kritizirala "manj kot zadovoljivo" sodelovanje Teherana pri nadzoru jedrskega programa. Iran je poročilo zavrnil in ga označil za politično in neuravnotoženo.

"Če je cilj odvzeti Iranu njegove miroljubne aktivnosti, potem sporazuma zagotovo ne bo mogoče doseči," je v ponedeljek po srečanju z generalnim direktorjem IAEA Rafaelom Grossijem v Kairu povedal iranski zunanji minister Abas Aragči. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva pa je ponovil, da si Teheran želi jasna zagotovila o odpravi sankcij. "Ameriška stran doslej ni želela pojasniti tega vprašanja," je dodal.

Iran in ZDA sta doslej opravila pet krogov pogajanj o jedrskem programu islamske republike, a ostajata na različnih bregovih glede iranskega programa bogatitve urana. Washington vztraja, da se mora končati, Teheran pa, da se mu ne namerava odpovedati.

Dosedanji krogi pogovorov predstavljajo prve stike med državama na visoki ravni, odkar je Trump med prvim mandatom leta 2018 enostransko odstopil od jedrskega sporazuma iz leta 2015 in začel ponovno uvajati sankcije proti Iranu.

Islamska republika naj bi trenutno plemenitila uran do 60-odstotne čistosti, kar je precej nad 3,67-odstotno mejo, določeno v sporazumu iz leta 2015, vendar pod 90 odstotki, ki so potrebni za izdelavo jedrskega orožja.