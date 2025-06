»Ustanovitev države Izrael je bila nov evropski greh«

IZJAVA DNEVA

"Ideja o ustanovitvi nove države za judovske žrtve druge svetovne vojne se v luči povojne zgodovine Evrope, Izraela in vsega, kar se dogaja danes, kaže kot skrajno problematična poteza. Zdi se, da so se z njo ne le Nemci, ampak tudi drugi evropski narodi znebili živih prič svojega rasizma, antisemitizma in zločinstva; tako se je zlo lahko potuhnilo, skrajna desnica pa je lahko po tihem napredovala vse do današnjih razsežnosti. Namesto da bi takrat za Jude poskrbeli, jim povrnili, kar se je povrniti dalo, in jih sprejeli nazaj medse, so se jih, živega opomina svojih zločinov, otresli tako, da so tistim, ki niso odšli v ZDA, obljubili 'obljubljeno deželo', jim v žepe nametali novcev in jih vkrcali na ladje. Se jih znova, tokrat elegantno, znebili. A so jim pozabili povedati, da 'obljubljena dežela', ki je bila za mnoge Jude, ki so v Evropi živeli že več generacij, zgolj še mit, ni prazna parcela, ki čaka na nove stanovalce, ampak tam živi okoli milijon muslimanov, le okoli 550.000 Judov in okoli 135.000 kristjanov."

"Ustanovitev države Izrael, ki naj bi poravnala evropski greh, je bila tako nov evropski greh, tokrat nad Palestinci. Tem so lomili roke na vseh točkah urejanja zadev v novi državi, nato pa Judom dovolili, da so v njih našli svoje 'jude'. Rezultat tega procesa je, da države Izrael ni več, je zgolj razdejanje, kri, sovraštvo in klanje izstradanih palestinskih otrok. Izrael ne bo nikoli več spal spanja nedolžnega."

(Urednica Tanja Lesničar Pučko o tem, da je bila ideja o ustanovitvi nove države za judovske žrtve druge svetovne vojne skrajno problematična poteza; v kolumni za Dnevnik)