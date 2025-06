Kaj je največja težava Ukrajine?

IZJAVA DNEVA

"To, kar spremljamo, je pogajalski teater, Rusija pa s svojimi pogajalskimi izhodišči, ki ne priznavajo ukrajinske samostojnosti, kaže, da je konec vojne sploh ne zanima. Putin računa, da lahko v nadaljnjih mesecih in letih z nadaljevanjem vojne iztrži še več. Vseeno pa mora nadaljevati pogajanja in zavlačevati, ker se noče zameriti ameriškemu predsedniku Trumpu."

"Dokler bo ruska nafta prek sive flote tankerjev plula po svetovnih morjih in bodo dolarji pritekali v rusko državno blagajno, bo Rusija imela zmogljivosti, da bo lahko vzdrževala visok tempo te vojne. Vprašanje pa je, ali bodo evropski in ameriški zavezniki zmogli Ukrajini dobavljati podporo, predvsem vojaško. In ali bo Ukrajina našla dovolj vojakov, mladih fantov za bojišče. To je namreč njena največja težava."

(Politolog in analitik Denis Mancevič o pogajanjih med Rusijo in Ukrajino; v oddaji Ob osmih na Radiu Slovenija)