Slovenski raziskovalci odkrili dva nova genetska vzroka bolezni pri človeku

Raziskovalci kliničnega inštituta za genomsko medicino UKC Ljubljana so odkrili gen, povezan z atrofijo vidnega živca, ki lahko povzroči slepoto ter mutacijo genov, ki vodijo do nove skupine bolezni v razvoju možganov

Raziskovalci kliničnega inštituta za genomsko medicino UKC Ljubljana so nedavno odkrili dva nova genetska vzroka bolezni pri človeku, so danes pojasnili na novinarski konferenci. Odkrili so gen, povezan z atrofijo vidnega živca, ki lahko povzroči slepoto ter mutacijo genov, ki vodijo do nove skupine bolezni v razvoju možganov.

Pri genetskih boleznih lahko z eno samo odkrito genetsko spremembo v genomu pojasnijo vzrok za razvoj bolezni, je pojasnil predstojnik kliničnega inštituta za genomsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Borut Peterlin. Vendar več kot dve tretjini vseh genov še ni bilo povezanih z boleznimi, je pojasnil.

"Na kliničnem inštitutu za genomsko medicino že leta prepoznavamo nove povezave med geni in boleznimi. Do sedaj smo odkrili že eno in edino slovensko specifično bolezen in več kot 20 različnih genov," je dejal Peterlin. Takšna odkritja bistveno prispevajo k bolj natančni, individualizirani medicinski obravnavi ter odpirajo možnosti za razvoj ciljnega zdravljenja, je dodal.

"Na kliničnem inštitutu za genomsko medicino že leta prepoznavamo nove povezave med geni in boleznimi. Do sedaj smo odkrili že eno in edino slovensko specifično bolezen in več kot 20 različnih genov."



Borut Peterlin,

predstojnik kliničnega inštituta za genomsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana

Nedavno so odkrili nov vzrok za izgubo vida, je dejal vodja centra za mendelsko genomiko kliničnega inštituta za genomsko medicino Aleš Maver. "Odkrili smo, da izguba vida povzroči okvara naših celičnih elektrarn, ki jim rečemo mitohondriji. To odkritje smo prejšnji teden predstavili na evropskem kongresu humane genetike v Milanu," je dejal. Gre za okvaro v genu PHB1, ki je ključen za delovanje mitohondrijev.

Dodal je, da so v sodelovanju z ljubljansko očesno kliniko obravnavali večgeneracijsko družino z napredujočo izgubo vida. S celogenomskim sekvenciranjem in funkcijskimi celičnimi študijami so potrdili, da mutacija v genu PHB1 povzroča okvaro vidnega živca. To je prvi opis bolezni, povezane s tem genom pri človeku, kar omogoča zgodnejše odkrivanje, boljšo obravnavo in potencialni razvoj zdravljenja, je še pojasnil.

V mednarodni raziskavi, ki je povezala 87 znanstvenikov iz 15 držav, so kot vodilni regionalni diagnostični center pomagali identificirati tudi novo skupino bolezni, ki so jih poimenovali TRiCopatije, ki nastanejo zaradi genetskih sprememb v genu CCT3, ki je del kompleksa TRiC, odgovornega za pravilno zvijanje beljakovin, je na novinarski konferenci pojasnil Gaber Bergant s kliničnega inštituta za genomsko medicino.

"Odkrili smo, da izguba vida povzroči okvara naših celičnih elektrarn, ki jim rečemo mitohondriji. To odkritje smo prejšnji teden predstavili na evropskem kongresu humane genetike v Milanu."

Mutacije v teh genih po besedah Berganta povzročajo prirojene nepravilnosti v razvoju možganov, epilepsijo, avtistične motnje in intelektualne manj zmožnosti. Na inštitutu so najprej obravnavali bolnico s tedaj še nepoznanim vzrokom razvojnega zaostanka in možganskih nepravilnosti. "Po zahtevnem raziskovalnem delu smo uspeli postaviti diagnozo in prispevati ključne dokaze za objavo v eni najuglednejših znanstvenih revij," je zatrdil. Skupaj z raziskovalci iz drugih držav so zbrali podatke o 21 bolnikih z zelo podobno klinično sliko prirojenih možganskih nepravilnosti.

"Po zahtevnem raziskovalnem delu smo uspeli postaviti diagnozo in prispevati ključne dokaze za objavo v eni najuglednejših znanstvenih revij."

Takšni vrhunski znanstveni dosežki so mogoči le s povezovanjem različnih strok, ki ga omogoča UKC Ljubljana, je danes zatrdil generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug. Dodal je, da si na UKC Ljubljana že nekaj časa prizadevajo kliničnemu inštitutu za genomsko medicino urediti ustrezno infrastrukturo z ustreznimi prostori, kar jim še ni uspelo. "Verjamem pa, da bomo lahko v naslednjih nekaj letih razvili centralni genski laboratorij, ki bo služil ne samo Sloveniji, ampak celotni regiji," je prepričan.