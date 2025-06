Nizozemski premier naznanil odstop, sledijo predčasne volitve

Nizozemska vlada je razpadla le nekaj tednov pred ključnim vrhom zveze Nato v Haagu, na katerem naj bi zaveznice znatno povečale izdatke za obrambo

Nizozemski premier Dick Schoof je danes sporočil, da bo njegova vlada kralju Viljemu Aleksandru ponudila odstop, kar bo imelo za posledico predčasne volitve. Pojasnil je še, da bodo člani iz vrst skrajno desne Stranke za svobodo (PVV) odstopili takoj, ostali, vključno z njim, pa bodo opravljali tekoče posle do imenovanja nove vlade.

Vodja PVV Geert Wilders je danes sporočil, da njegova Stranka za svobodo (PVV) zapušča nizozemsko vladajočo koalicijo zaradi spora v zvezi z ukrepi glede priseljevanja. Z odhodom PVV je vladajoča koalicija izgubila večino v parlamentu.

Schoof je Wildersovo potezo označil za nepotrebno in neodgovorno. Vendar je dejal, da če ena stranka nima volje za nadaljevanje izvajanja vladnega programa, stranke vladajoče koalicije ne morejo sodelovati, poroča spletni medij Politico.

Novinarjem je še povedal, da je v zadnjih dneh voditeljem vseh štirih koalicijskih strank večkrat dal vedeti, da je po njegovem mnenju padec vlade neodgovoren.

Ker vlado zapuščajo ministri iz vrst PVV, bo treba nekatere resorje prerazporediti.

Predčasne volitve je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pričakovati jeseni, do takrat pa Nizozemski na nekaterih področjih grozi politični zastoj. Schoof je dejal, da bo še naprej sodeloval s preostalimi vladajočimi strankami pri nujnih in pomembnih zadevah, vendar pa obstaja nevarnost zamud pri spornih vprašanjih.

V preostalih treh koalicijskih strankah, desnosredinski Ljudski stranki za svobodo in demokracijo (VVD), konservativni Novi družbeni pogodbi (NSC) in populističnem Gibanju kmetov in državljanov (BBB), so do umika PVV iz vlade kritični.

PVV ima s 37 poslanci največ sedežev v 150-članskem nizozemskem parlamentu, vladajoča koalicija, ki se znova sooča z notranjimi trenji, pa brez te stranke zaseda 51 poslanskih mest.

Zadnje javnomnenjske raziskave kažejo, da PVV še vedno beleži najvišjo podporo med nizozemskimi volivci, tesno pa ji sledita VVD ter opozicijsko zavezništvo zelenih in laburistov.

