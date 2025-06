Musk / »Žal mi je, ampak tega ne morem več prenašati«

Milijarder Elon Musk je na svojem družbenem omrežju X ostro napadel predlog zakona o proračunu in davčnih olajšavah, ki ga skušajo v kongresu potrditi republikanci

Milijarder Elon Musk je v torek na svojem družbenem omrežju X ostro napadel predlog zakona o proračunu in davčnih olajšavah, ki ga skušajo v kongresu potrditi republikanci. Označil ga je za "odvratno sprevrženost", ki bo po njegovem mnenju krepko povečala proračunski primanjkljaj in javni dolg.

Musk je bil glavni finančni podpornik lanskoletne Trumpove predsedniške kampanje, v katero je prispeval več kot 200 milijonov dolarjev. Po Trumpovem prevzemu oblasti je postal vodja urada za vladno učinkovitost (Doge), od koder se je prejšnji teden poslovil.

"Žal mi je, ampak tega ne morem več prenašati. Ta ogromen, nezaslišan, s svinjarijo napolnjen kongresni zakon o porabi je odvratna sprevrženost. Sram naj bo tiste, ki so glasovali zanj: veste, da ste ravnali narobe. To veste," je zapisal Musk.

Predstavniški dom kongresa je maja tesno, z le republikanskimi glasovi potrdil predlog zakona o proračunu za leto 2026, ki vsebuje veliko davčnih olajšav za podjetja in posameznike, predvsem premožnejše, in predvideva zmanjšanje porabe za zdravstvo revnejših Američanov.

"Žal mi je, ampak tega ne morem več prenašati. Ta ogromen, nezaslišan, s svinjarijo napolnjen kongresni zakon o porabi je odvratna sprevrženost. Sram naj bo tiste, ki so glasovali zanj: veste, da ste ravnali narobe. To veste."



Elon Musk

Usoda predloga v senatu, kjer ima nekaj glasnih republikanskih nasprotnikov, še ni jasna, vendar pa si Trump želi, da bi bil zakon podpisan pred 4. julijem.

Musk je še zapisal, da bo zakon povečal proračunski primanjkljaj in obremenil Američane z uničujočim in nevzdržnim dolgom.

"Predsednik že dolgo ve, kakšno je stališče Elona Muska do tega zakona," je v torek na novinarski konferenci povedala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. "To ne spremeni predsednikovega mnenja. Gre za velik, lep zakon," je dejala in zavrnila ocene, da povečuje primanjkljaj.

Nestrankarski Kongresni proračunski urad (CBO) je ugotovil, da bo zakon v naslednjem desetletju povečal primanjkljaj za 3800 milijard dolarjev.

Predsednik predstavniškega doma Mike Johnson je novinarjem dejal, da se Musk glede zakona moti, Musk pa mu je na X vrnil z izjavo, da bodo novembra prihodnje leto volivci na kongresnih volitvah odslovili vse politike, ki da so izdali ameriško ljudstvo.