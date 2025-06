Začetek nečesa velikega

Razstava obuja leto 1955, ko je Grafični bienale Ljubljana prvič z udeležbo domačih in tujih umetnikov povezal jugoslovanski prostor s svetovno umetniško sceno

Pročelje Moderne galerije z zastavami (v času I. mednarodne grafične razstave), 1955

© Vlastja Simončič, Fotoarhiv Moderne galerije

Na ploščadi pred Muzejem novejše in sodobne zgodovine Slovenije (MNSZS) bodo ob 17. uri odprli razstavo Začetek nečesa velikega: Leto 1955 in prva mednarodna grafična razstava. Pripravili so jo ob 70. obletnici prvega grafičnega bienala Ljubljana, fotografije in gradivo pa pripovedujejo o takratnem gospodarskem, političnem in kulturnem dogajanju.

Razstava Začetek nečesa velikega obuja leto 1955, ko je Grafični bienale Ljubljana prvič z udeležbo domačih in tujih umetnikov povezal jugoslovanski prostor s svetovno umetniško sceno. Slovenska prestolnica se je s tem vpisala na zemljevid pomembnih središč sodobne grafične umetnosti, kjer ostaja še danes, so zapisali pri muzeju.

Poleg umetniških del in dokumentov s prve mednarodne grafične razstave bodo na ogled fotografije in drugo gradivo, ki pripovedujejo o takratnem gospodarskem, političnem in kulturnem dogajanju v prestolnici.

Med drugim spomnijo na začetek gradnje sodobnega kompleksa Gospodarskega razstavišča ob Titovi cesti, danes Dunajski cesti in prvo stalno razstavo Muzeja narodne osvoboditve LRS, predhodnika Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije. V Ljubljani so takrat oblikovali tudi večja spomeniška obeležja v Gramozni jami, na pokopališču Žale in griču Sveti Urh.

Razstava bo na ogled do 3. avgusta in je del spremljevalnega programa 36. grafičnega bienala Ljubljana, ki ga bodo odprli v petek. Ob 70-letnici neprekinjene izvedbe Grafičnega bienala Ljubljana bo izšla tudi obsežna strokovna monografija o njegovi zgodovini, oktobra pa bo na to temo v Ljubljani potekala mednarodna konferenca.

Avtorji razstave: Gregor Dražil, Tina Fortič Jakopič, Katarina Jurjavčič, Karla Železnik.