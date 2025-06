»Južna Koreja bo še naprej odvračala vojaške in jedrske provokacije severne sosede«

Novi predsednik Južne Koreje Lee Jae-myung je po izvolitvi že prevzel položaj in obljubil, da bo pomiril delitve v globoko razdeljeni državi

Novi predsednik Južne Koreje Lee Jae-myung je po izvolitvi danes že prevzel položaj in obljubil, da bo pomiril delitve v globoko razdeljeni državi. Ponudil je tudi roko Severni Koreji - ob odvračanju jedrske grožnje se bo Seul v iskanju miru na Korejskem polotoku obenem posvetil dialogu s Pjongjangom, je zagotovil.

Lee je bil na torkovih volitvah kandidat levosredinske opozicijske Demokratske stranke. Predsedniški položaj si je zagotovil z nekaj manj kot 50 odstotki glasov. Danes je že nasledil Yoon Suk-yeola, ki je bil odstavljen zaradi kratkotrajne, a sporne razglasitve vojnega stanja.

Kot je obljubil v nagovoru, si bo prizadeval za poenotenje ljudi v državi, ki jo pestijo globoke delitve. "Začel bom z oživitvijo gospodarstva in pomiritvijo ljudi," je po poročanju britanskega BBC dejal v parlamentu in obljubil, da bo predsednik vseh ljudi.

Novi predsednik ima sicer poleg domačih težav pred sabo tudi reševanje mednarodnih izzivov - od upravljanja zavezništva med Južno Korejo in ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom do odnosov s Kitajsko in najbližjo sosedo Severno Korejo.

Tej je ponudil roko in poudaril pomen sodelovanja pri prizadevanjih za mir na Korejskem polotoku. "Zacelili bomo rane delitve in vojne ter zgradili prihodnost miru in blaginje," je napovedal in dodal, da je mir ne glede na ceno boljši od vojne.

Južna Koreja bo še naprej odvračala vojaške in jedrske provokacije severne sosede, a obenem odprla komunikacijske kanale in vodila dialog, je zagotovil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Le nekaj ur po ameriški uvedbi 50-odstotnih carin na uvoz aluminija in jekla je posvaril pred naraščajočim protekcionizmom in spremembami v dobavnih verigah, ki da predstavljajo eksistenčno grožnjo od izvoza odvisnemu južnokorejskemu gospodarstvu.

V luči izzivov je obljubil sestavo prilagodljive, pragmatične vlade. Imenovanja bo začel že danes. Njegova stranka ima sicer tudi parlamentarno večino, kar ji bo olajšalo sprejemanje zakonodajnih predlogov.

Danes je pričakovati tudi prve pogovore Leeja s svetovnimi voditelji. Čestitke mu je že namenil ameriški zunanji minister Marco Rubio, ki je izrazil željo po sodelovanju in izrazil prepričanje, da je zavezništvo med državama trdno.

Čestitke je novemu predsedniku namenil tudi kitajski voditelj Xi Jinping. Ob tem je poudaril, da Peking krepitvi odnosov s Seulom pripisuje velik pomen, zlasti v času, ko se negotovosti na mednarodni in regionalni ravni povečujejo.

Lee sicer velja za junaka delovnega razreda, saj je že kot najstnik delal v tovarni, po delovni poškodbi pa se je posvetil študiju prava in postal odvetnik za področje človekovih pravic. Hitro si je zgradil politično kariero, sprva kot župan Seongnama, nato kot guverner province Gyeonggi.

Že leta 2022 je na predsedniških volitvah za las izgubil proti Yoonu. Tokrat je z 49,4 odstotka glasov premagal kandidata vladajoče Ljudske stranke (PPP) Kim Moon-sooja, ki je glede na končne uradne izide osvojil 41,2 odstotka glasov.

ZSb1kkG1L3s

CYs4w9s9sco

WeTgeYXBLNQ