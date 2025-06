»Otroštvo bi moralo biti varno zavetje, ne prostor strahu«

Obeležujemo mednarodni dan otrok - žrtev nasilja

Obeležujemo mednarodni dan otrok - žrtev nasilja. Ministrica za pravosodje Andreja Katič je ob tej priložnosti v poslanici opozorila, da bi otroštvo moralo biti varno zavetje, ne prostor strahu. "Dolžnost odraslih in države je, da to zagotovimo," je poudarila ministrica in zagotovila, da je v Sloveniji pravna država odločno na strani žrtev.

Kot je opozorila ministrica, otroci, ki so doživeli nasilje, potrebujejo več kot zgolj pravico - potrebujejo občutek varnosti, zaupanja in opore. Na ministrstvu za pravosodje se po njenih besedah zavedajo, da ima pravosodni sistem pri tem pomembno vlogo. Zato so v zadnjih letih sprejeli pomembne ukrepe za okrepitev zaščite žrtev kaznivih dejanj, še posebej otrok in žrtev spolnih kaznivih dejanj, je poudarila.

Po njenih besedah ima Slovenija danes enega naprednejših sistemov zaščite žrtev kaznivih dejanj v EU. Je namreč prva država na svetu, ki je s celovitim zakonom implementirala vodilni evropski model obravnave otrok žrtev zlorab Barnahus. Tako v Hiši za otroke otroke, ki kot žrtve ali priče nasilja pričajo v sodnem postopku, obravnavajo v varnem, otrokom prijaznem okolju. V Hiši za otroke delujejo strokovnjaki različnih področij, da bi zaščitili otroke in zmanjšali njihovo dodatno travmatizacijo.

Poleg tega so že v letu 2019 z novelo zakona o kazenskem postopku implementirali direktivo EU o žrtvah, je spomnila ministrica. Od takrat imajo po njenih besedah mladoletni oškodovanci kot žrtve nasilja pravico, da jih v postopku spremlja oseba, ki ji zaupajo.

Katič je še poudarila, da se večina nasilnih kaznivih dejanj preganja po uradni dolžnosti, tudi če žrtev ne poda prijave. V Ljubljani in Mariboru že delujeta službi za podporo žrtvam na sodiščih, širijo pa jih tudi drugod po državi. Pripravljeni so informativni materiali, kontaktne osebe, sistem podpore žrtvam pa se krepi tudi v fazi, ko se nad storilcem izvršuje kazen, je še opozorila.

"Z vsemi temi aktivnostmi želimo otrokom, ki so doživeli nasilje, povedati: Niste sami. Slišimo vas, verjamemo vam in vas bomo zaščitili. Pravna država je odločno na strani žrtev," je Katič zapisala v poslanici.

Ob tem po njenih besedah ne gre spregledati dejstva, da so tudi mladoletni storilci kaznivih dejanj pogosto sami žrtve nasilja. Zato je ena ključnih prednostnih nalog ministrstva ustanovitev centra za mladoletnike, ki bo v čim zgodnejši fazi kazenskega postopka izdelal individualno oceno mladoletnika ter predlog obravnave otroka oziroma mladoletnika.