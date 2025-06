Ali naš zahodni svet sploh še obstaja?

IZJAVA DNEVA

"Predsednik Donald Trump je prvi dal vedeti, da zanj mehka moč v zunanji politiki nima nobene vloge. Še manj mu pomeni odprta ameriška družba. Prav zaradi tega poskuša utišati medije, prevzeti kontrolo nad univerzami in pregnati »nevarne« tuje študente. Trump danes še bolj zavzeto razdira stara zavezništva, uničuje svetovni red in sanja o prijateljstvu z nespodobnimi diktatorji in oligarhi. Medtem je razdelil ameriško družbo na svoje privržence in preostale. Skratka, razgradil je ves tisti zahodni svet, ki smo ga poznali in v katerem smo hoteli biti. Združene države bodo preživele Trumpa. Njegova moč se bo morda začela krhati že čez leto in pol na vmesnih volitvah. Mi pa se bomo medtem intenzivno spraševali, kaj je naš zahodni svet in ali ta sploh še obstaja."

(Novinar in zgodovinar Stefano Lusa o tem, da Trump še bolj zavzeto razdira stara zavezništva; v kolumni za Dnevnik)