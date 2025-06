»To je napad na Kitajsko«

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je obljubil, da ne bo dopustil Kitajski, da zbriše spomin na protestnike s Trga nebeškega miru. Peking je Rubiove besede označil za napad na Kitajsko.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v torek obljubil, da ne bo dopustil Kitajski, da zbriše spomin na protestnike s Trga nebeškega miru, ki so bili ubiti pred 36 leti. Peking je Rubiove besede danes označil za napad na Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Danes se spominjamo poguma Kitajcev, ki so bili ubiti, ko so skušali uveljaviti svoje temeljne svoboščine, in tistih, ki so še vedno preganjani, ker iščejo odgovornost in pravico za dogodke 4. junija 1989," je dejal Rubio.

Dodal je, da si kitajska komunistična partija aktivno prizadeva cenzurirati dejstva, vendar svet tega ne bo nikoli pozabil.

Rubio je bil v svoji dolgi senatni karieri odkrit zagovornik človekovih pravic, zlasti na Kitajskem. Podobno so se sicer obletnice krvavega zatrtja protestov v preteklih letih spomnili tudi njegovi predhodniki.

Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lin Jian je danes kritiziral Rubiovo izjavo. "Napačne izjave ameriške strani zlonamerno izkrivljajo zgodovinska dejstva, namerno napadajo kitajski politični sistem in razvojno pot ter se resno vmešavajo v kitajske notranje zadeve," je dejal.

Dodal je, da Kitajska izjavi ameriškega državnega sekretarja odločno nasprotuje. Obenem so vložili tudi protestno noto.

Obletnice se je sicer danes spomnil tudi tajvanski predsednik Lai Ching-te, ki je podobno kot Rubio poudaril, da se avtoritarne vlade pogosto odločajo za pozabljanje zgodovine, medtem ko skušajo demokratične družbe ohraniti resnico.

Kitajska vojska je 4. junija 1989 po večtedenskih demonstracijah, na katerih so zahtevali večje svoboščine, s tanki nasilno odstranila mirne protestnike s pekinškega Trga nebeškega miru. Natančni podatki o številu žrtev niso znani - umrlo naj bi jih več sto, po nekaterih ocenah pa več kot tisoč.