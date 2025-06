»V javnosti, zlasti pa v politiki, obstaja popolnoma napačno razumevanje umetnosti«

IZJAVA DNEVA

"V javnosti, zlasti pa v politiki, obstaja popolnoma napačno razumevanje umetnosti. Ob zadnjem referendumu smo bili priča nekim argumentom, kako bo nekdo nagrajen za eno samo delo, potem pa mu ne bo treba nič več delati in bo dobil pokojnino. Umetnost delaš iz nuje, iz notranje potrebe. Žene te ustvarjalnost, in ko se to zgodi, je najlepše. Pri igralskem poklicu mi je najlepši prav ta ustvarjalni vzgib, po drugi strani pa privilegij, da igralci ves čas vstopamo v različne svetove, torej različne dimenzije, različne zorne kote. Zavezan si temu, da svet gledaš z različnih perspektiv in ga tako tudi čutiš."

(Igralec Klemen Kovačič o tem, da umetnost delaš iz notranje potrebe; v intervjuju za Nedelo)