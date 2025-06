Slovenija ima do konca januarja prihodnje leto čas za pridružitev k tožbi Izraela

"Vlada o tem še ni odločala, gre pa razmislek v smeri, da bi se tudi Slovenija pridružila," je povedala ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon

Zunanja ministrica Tanja Fajon je ob današnji prvi obletnici priznanja Palestine poudarila, da si Slovenija želi doseči takojšnje premirje in da jo skrbijo humanitarne razmere v Gazi. Slovenija se sicer po njenih besedah še ni odločila, ali se bo pridružila tožbi Južne Afrike proti Izraelu, a da gredo razmisleki v to smer.

"Danes smo spet na razpotju, ko želimo premirje, ko nas izjemno skrbijo katastrofalne humanitarne razmere v Gazi, v tej luči bo simbolično ravno danes Varnostni svet Združenih narodov prvič po novembru lani ponovno glasoval o predlogu humanitarne resolucije o Gazi," je dejala Fajon.

Resolucijo je kot koordinatorka voljenih nestalnih članic Varnostnega sveta sprožila in koordinirala ravno Slovenija. Pri tem pa Fajon priznava, da kljub trpljenju civilnega prebivalstva danes ne pričakuje soglasja pri glasovanju, saj naj bi najmanj ena država dala veto.

Slovenija poleg tega preučuje nadaljnje možnosti in ukrepe, kako podpreti trpeče prebivalce enklave, bodisi s sankcijami proti Izraelu ali pridružitvijo tožbi Južne Afrike na Meddržavnem sodišču, je pojasnila ministrica.

Glede tožbe so že pregledali vse argumente, čas za sprejetje odločitve o pridružitvi pa ima Slovenija do konca januarja prihodnje leto. "Vlada o tem še ni odločala, gre pa razmislek v smeri, da bi se tudi Slovenija pridružila," je povedala Fajon.

Predsednik SD Matjaž Han je v izjavi za medije dejal, da pridružitev Slovenije tožbi podpira.

Na zunanjem ministrstvu so ob obletnici spomnili še na številne primere podpore Palestini in prebivalcem Gaze, od dobave humanitarne pomoči do naporov v okviru EU in ZN.

Slovenija od začetka konflikta v Gazi dosledno izpostavlja potrebo po zagotavljanju varnega in neoviranega humanitarnega dostopa, vključno z dostavo pomoči. Obveznost njihovega spoštovanja sodi med temeljne norme mednarodnega humanitarnega prava, so poudarili na MZEZ.

V Levici so ob obletnici izpostavili, da so si za priznanje Palestine prizadevali od leta 2015: priznanje je po njihovi oceni dokaz, da je politika tek na dolge proge, v katerem se vztrajnost splača. V sporočilu za javnost so dodali, da se za Palestino borijo še naprej in se trudijo, da Slovenija tudi glede sankcij proti Izraelu ne bi čakala na druge evropske države, ampak bi jim bila zgled.

"Proti Izraelu je treba ukrepati z vsemi političnimi in gospodarskimi sredstvi. Prekiniti je treba pridružitveni sporazum med EU in Izraelom ter uvesti stroge sankcije proti izraelskemu režimu," je poudaril vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec in opozoril, da bodo brez teh ukrepov Palestinci še naprej umirali.