»Svet postaja vse bolj nevaren«

Generalni sekretar Nata Mark Rutte poudarja, da zveza potrebuje več virov, sil in zmogljivosti, da bo pripravljena na vsako grožnjo. Slovenija naj bi že letos za obrambno in varnostno politiko namenila dva odstotka BDP, do leta 2030 pa bo te izdatke postopoma povečala do treh odstotkov BDP.

Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je danes napovedal, da bodo obrambni ministri zavezništva v četrtek v Bruslju govorili o novih ciljih glede obrambnih zmogljivosti. Kot je dejal, Nato potrebuje več virov, sil in zmogljivosti, da bo pripravljen na vsako grožnjo in da bo v celoti uresničil svoj načrt kolektivne obrambe.

"Svet postaja vse bolj nevaren," je na novinarski konferenci pred zasedanjem v Bruslju dejal Rutte in kot grožnje izpostavil rusko invazijo v Ukrajini, terorizem in globalno konkurenco, poročajo tuje tiskovne agencije.

Novi cilji so po besedah generalnega sekretarja Nata velik skok naprej k "močnejšemu, pravičnejšemu in bolj smrtonosnemu zavezništvu". Da bi jih lahko izpolnili, bodo tudi države članice dobile nove cilje glede svojih vojaških zmogljivosti, vključno z oborožitvijo.

Med prioritetami je omenil zračno in protiraketno obrambo, orožje dolgega dosega in logistiko.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa, ki se sklicuje na vire blizu Natu, naj bi bil cilj približno 30-odstotno povečanje obrambnih zmogljivosti. Zavezništvo sicer trenutno ne dosega niti obstoječih ciljev.

Članice Nata bodo zato po besedah Rutteja morale povečati tudi svoje izdatke za obrambo. Na vrhu Nata v Walesu leta 2014 so se članice zavezništva dogovorile, da bodo v desetih letih izdatke za obrambo zvišale na dva odstotka BDP, a jih več, med njimi Slovenija, tega cilja ne dosega. Slovenija naj bi že letos za obrambno in varnostno politiko namenila dva odstotka BDP, do leta 2030 pa bo te izdatke postopoma povečala do treh odstotkov BDP.

Zaveznice naj bi odločitev o zvišanju obrambnih izdatkov sprejele na vrhu Nata v Haagu 24. in 25. junija. Rutte naj bi predlagal izdatke v višini 3,5 odstotka BDP za naložbe neposredno v obrambo in dodatnih 1,5 odstotka BDP za druge naložbe, povezane z obrambo in varnostjo.

Rutte je danes potrdil, da je na srečanje povabljena tudi Ukrajina, ni pa pojasnil, ali naj bi se ga udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Ukrajino sem povabil na vrh, kmalu bomo objavili bolj podroben program," je odgovoril na novinarsko vprašanje, ali je Zelenski povabljen.