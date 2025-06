Hrvaška bo že letos uvedla obvezno služenje vojaškega roka

V času usposabljanja bodo naborniki prejeli po 1100 evrov mesečno, obdobje obveznega služenja vojaškega roka pa se jim bo štelo v delovno dobo

Hrvaška bo letos uvedla obvezno služenje vojaškega roka, prvi naborniki pa bodo usposabljanje začeli najkasneje s 1. januarjem, je danes ob predstavitvi zakonodajne podlage za ta ukrep povedal hrvaški obrambni minister Ivan Anušić. Usposabljanje bo trajalo dva meseca, obveznost pa bo veljala za polnoletne moške.

"Vojaška obveznost bo nastala v letu, ko bo državljan dopolnil 18 let. Takrat bo vpisan v vojaško evidenco," je na novinarski konferenci, na kateri je predstavil predloga zakona o obrambi in zakona o službi v oboroženih silah, ki bosta podlaga za obvezno služenje, povedal Anušić.

Vojaško usposabljanje bo obvezno za vse moške, stare od 18 do 30 let, ki so zanj zdravstveno sposobni. Nabornike bodo na usposabljanje poslali v koledarskem letu, v katerem bodo dopolnili 19 let. Prostovoljno se bodo lahko prijavili tudi starejši, a najkasneje do dopolnjenega 30. leta, in ženske, za katere obveznost služenja ne bo veljala.

Tisti, ki se redno šolajo, bodo služenje odslužili po koncu študija, mladi, ki se bodo sklicevali na ugovor vesti, bodo morali vojaški rok opraviti v civilni obliki.

Nove generacije nabornikov se bodo urile v ravnanju z orožjem in pehotnih veščinah. Usposabljanje bo potekalo v vojašnicah v Kninu, Slunju in Požegi.

V času usposabljanja bodo naborniki prejeli po 1100 evrov mesečno, obdobje obveznega služenja vojaškega roka pa se jim bo štelo v delovno dobo. Zaposleni med služenjem vojaškega roka ne bodo smeli biti odpuščeni.

Anušić je dejal, da pričakujejo do pet generacij nabornikov letno oz. do 800 nabornikov na generacijo. "Po potrebi so na voljo še dodatne lokacije po vsej Hrvaški, ki lahko povečajo število nabornikov v vojašnicah," je pojasnil.

Prvi naborniki bodo v vojašnice prispeli po sprejetju obeh zakonov, ki sta od danes v javni razpravi. Anušić verjame, da ju bo sabor sprejel v oktobru, prvi naborniki pa bodo v vojašnice prispeli najkasneje do 1. januarja 2026, morda tudi prej.

Hrvaška je obvezno služenje vojaškega roka ukinila s 1. januarjem 2008. Za ponovno uvedbo se je po besedah ministra odločila zaradi spremenjenih globalnih geopolitičnih in varnostnih razmer, vse pogostejših naravnih nesreč in podobnih izzivov. Njegov namen je nabornike usposobiti za osnovne vojaške veščine in za ravnanje v kriznih razmerah.