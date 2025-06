Slovenija za krepitev pritiska na Rusijo

Slovensko zunanje ministrstvo opozarja, da Rusija vztraja pri zahtevah in zavlačevanju ter nadaljuje z napadi in ubijanjem civilistov

Ukrajina se je resno zavezala sodelovanju na mirovnih pogajanjih, Rusija pa vztraja pri zahtevah in zavlačevanju ter nadaljuje z napadi in ubijanjem civilistov, je v sredo zvečer na omrežju X sporočilo zunanje ministrstvo. Zavzeli so se za povečanje mednarodnega pritiska na Rusijo, da bi dosegli premirje in trajen mir.

"Medtem ko se je Ukrajina zavezala, da se bo resno vključila v mirovna pogajanja v Istanbulu, Rusija vztraja pri svojih maksimalističnih zahtevah in zavlačevalnih taktikah. (...) To niso dejanja države, ki si prizadeva za mir. Moramo povečati mednarodni pritisk na Rusijo, da dosežemo premirje ter pravičen in trajen mir," so zapisali na MZEZ.

Delegaciji Rusije in Ukrajine sta se sredi maja sestali na prvih neposrednih pogovorih po letu 2022, ponedeljkov drugi krog pogajanj pa z izjemo dogovora o novi obsežni izmenjavi vojnih ujetnikov ni prinesel večjega preboja.

Ruska stran je ob tem zavrnila ukrajinski predlog za brezpogojno in takojšnjo 30-dnevno prekinitev ognja ter predstavila memorandum s pogoji za mir, ki ga je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v sredo označil za ultimat do Ukrajine.

Moskva v njem med drugim zahteva mednarodno pravno priznanje Krima in štirih delno zasedenih regij na vzhodu in jugu Ukrajine kot del ozemlja Rusije, popoln umik ukrajinskih sil s teh ozemelj, omejitev števila pripadnikov ukrajinskih sil in vojaško nevtralnost Ukrajine.

Tako Zelenski kot ruski predsednik Vladimir Putin sta v sredo podvomila v smiselnost nadaljevanja mirovnih pogajanj, Rusija pa medtem nadaljuje z rednimi napadi.

Tako v Evropi kot ZDA se krepi prepričanje, da Rusija ni zares pripravljena na mir v Ukrajini. Zelenski je v sredo dejal, da Moskva mirovne pogovore vodi le zato, da bi odložila morebitno uvedbo novih ameriških sankcij. Tudi on je v zadnjih dneh večkrat pozval h krepitvi mednarodnega pritiska na Rusijo.

ZDA se medtem usklajujejo z EU pri pripravi novih sankcij proti Rusiji, ki naj bi se osredotočile na energetiko, nafto in bančni sektor.