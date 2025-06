»Ta zarota predstavlja enega od najbolj nevarnih in zaskrbljujočih škandalov v ameriški zgodovini«

Trump ukazal preiskavo domnevnega prikrivanja slabšanja Bidnovega zdravja

Ameriški predsednik Donald Trump je ukazal preiskavo o tem, ali so sodelavci njegovega predhodnika Joeja Bidna prikrivali slabšanje njegovega zdravstvenega stanja. Preiskava bo pod drobnogled vzela tudi uporabo naprave za avtomatično podpisovanje ukazov in zakonov. Biden je preiskavo označil za poskus preusmeritve pozornosti.

"Preiskava bo ugotovila ali so Bidnovi sodelavci zavajali javnost s prikrivanjem resnega upadanja njegovih kognitivnih sposobnosti. Ta zarota predstavlja enega od najbolj nevarnih in zaskrbljujočih škandalov v ameriški zgodovini," je v sredo v izjavi za javnost sporočil Trump, ki se pridružuje mnenju, da so Bidnovi sodelavci vodili državo brez njegove vednosti.

Preiskava se bo osredotočila tudi na Bidnovo uporabo naprave za avtomatično podpisovanje ukazov in zakonov. Napravo so doslej uporabljali številni predsedniki ZDA, Trump pa nenehno poudarja, da sam tega ne dela.

Vodenja preiskave Trump ni zaupal ministrstvu za pravosodje, ampak svetovalcu v Beli hiši Davidu Warringtonu, poroča Politico.

"Preiskava bo ugotovila ali so Bidnovi sodelavci zavajali javnost s prikrivanjem resnega upadanja njegovih kognitivnih sposobnosti. Ta zarota predstavlja enega od najbolj nevarnih in zaskrbljujočih škandalov v ameriški zgodovini."



Donald Trump,

predsednik ZDA

Biden je že ostro zanikal očitke iz Trumpovega ukaza. "Naj bom jasen: Jaz sem v času predsedovanja sprejemal ukaze. Jaz sem sprejemal odločitve o pomilostitvah, izvršnih ukazih, zakonodaji ij razglasih," je sporočil v izjavi.

Namigovanja, da temu ni bilo tako, je Biden označil za smešna in napačna, odrejeno preiskavo pa za poskus Trumpa in kongresnih republikancev za preusmeritev pozornosti.

Razprave o Bidnovem duševnem stanju so se v zadnjih tednih okrepile po razkritju, da naj bi se sodelavci in družinski člani bivšega predsednika ZDA zavedali njegovih zmanjšanih sposobnosti in niso ukrepali. To sta v svoji knjigi Izvirni greh opisala voditelj televizije CNN Jake Tapper in novinar Axiosa Alex Thompson.

Biden je lani odstopil od predsedniške kampanje po poraznem nastopu na predvolilnem televizijskem soočenju s Trumpom, ko se je ves svet skupaj z vodstvom demokratske stranke zavedel, da ni sposoben nadaljevati kampanje. Pred kratkim so mu potrdili še diagnozo agresivnega raka na prostati.