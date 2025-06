»Interesi posameznih lastnikov nepremičnin ne smejo prevladati nad potrebami celotne skupnosti«

Pravna mreža opozarja na posledice razvodenele ureditve kratkoročne oddaje stanovanj. V Sloveniji se namreč stanovanja vse pogosteje obravnavajo kot tržno blago in naložbena priložnost, s čimer se izgublja njihova osnovna bivanjska vloga.

Običajni vhod v stanovanjski blok v centru Ljubljane – v škatlicah se skrivajo ključi za stanovanja za kratkoročni najem (denimo prek aplikacije Airbnb). Slednji je eden od vzrokov za gentrifikacijo, ki v mestu povzroča višanje najemnin in cen nepremičnin.

Pravna mreža za varstvo demokracije je na ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, vlado ter državni zbor naslovila pravno mnenje, v katerem poziva k odločnejši ureditvi kratkoročne oddaje stanovanj. Po njihovih besedah trenutni predlogi prinašajo pomanjkljive rešitve, ki ne odpravljajo težav z dostopnostjo stanovanj in zaščito javnega interesa, temveč utegnejo uzakoniti obstoječe škodljive prakse. Politike zato pozivajo k jasni časovni omejitvi oddajanja, omejitvi opravljanja dejavnosti na fizične osebe ali omejitvi števila oddajanih stanovanj na ponudnika in ustreznejšemu sistemu pridobivanja soglasij etažnih lastnikov.

V Pravni mreži poudarjajo, da mora biti stanovanje v prvi vrsti dom, ki posameznikom omogoča aktivno sodelovanje v družbi in večjo svobodo pri življenjskih izbirah. "Kljub temu pa se v Sloveniji stanovanja vse pogosteje obravnavajo kot tržno blago in naložbena priložnost, s čimer se izgublja njihova osnovna bivanjska vloga. Prav kratkoročno oddajanje nepremičnin predstavlja enega od glavnih dejavnikov tovrstne komodifikacije stanovanj, ki pomembno prispeva k poglabljanju stanovanjske krize," so pri Pravni mreži zapisali v sporočilu za javnost.

Avtorji pravnega mnenja so zato prepričani, da obstaja utemeljen javni interes za bolj premišljeno zakonsko ureditev tega področja: "Kljub pravici do zasebne lastnine in svobodne gospodarske pobude interesi posameznih lastnikov nepremičnin namreč ne smejo prevladati nad potrebami celotne skupnosti. Lastnina, še posebej v primeru stanovanj, namreč nosi tudi družbeno odgovornost in ne zagotavlja avtomatično pravice do ustvarjanja najvišjega možnega dobička na račun stanovanjske stiske drugih."

Eden od ključnih ukrepov za preprečevanje spreminjanja stanovanj v turistične objekte je uvedba jasne časovne omejitve oddajanja. V Pravni mreži zato predlagajo enotno omejitev oddajanja na 60 dni letno za vsa stanovanja, saj za razlikovanje med tipi stavb, kot ga predvideva zadnja različica predloga Zakona o gostinstvu (predlog ZGos-1), po njihovi oceni ni utemeljenih razlogov. Ob tem dodajajo, da bi občine lahko imele možnost prilagajanja te omejitve lokalnim razmeram, vendar znotraj zgornje meje 90 dni letno, kar bi zagotovilo ohranitev osnovne bivanjske funkcije stanovanj.

"Poleg časovne omejitve pa je nujna tudi natančna opredelitev, kdo lahko opravlja dejavnost kratkotrajnega oddajanja. Pravna mreža možno rešitev vidi v omejitvi izključno na fizične osebe, kot alternativni ukrep pa predlaga določitev zgornje meje števila stanovanj, ki jih sme oddajati posamezni ponudnik. Enako pomembna je tudi jasna in nedvoumna ureditev soglasij etažnih lastnikov, saj obstoječa pravila povzročajo negotovost in ne ščitijo pravice do mirnega bivanja," so še zapisali pri Pravni mreži.

V Pravni mreži predlagajo enotno omejitev oddajanja na 60 dni letno za vsa stanovanja.

Avtorji pravnega mnenja ob tem poudarjajo, da je ureditev kratkotrajnega oddajanja zgolj eden od potrebnih korakov za celovito reševanje stanovanjske krize. "Če želimo zagotoviti več dostopnih in varnih domov, ki bi bili na voljo vsem, je po njihovem mnenju nujen sprejem širšega nabora premišljenih, sistematičnih in celostnih ukrepov, ki bodo odpravili temeljna strukturna neravnovesja na stanovanjskem trgu," so sklenili pri Pravni mreži.