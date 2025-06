Smo na pragu dobe, ko ZDA preprosto ne bodo več tako pomembne?

IZJAVA DNEVA

"Smo na pragu dobe, ko ZDA preprosto ne bodo več tako pomembne? To vprašanje se morda zdi nenavadno, saj so ZDA še vedno vodilna vojaška in tehnološka velesila, izdajatelj rezervne valute in temelj globalnega finančnega sistema. A ker so se odločile opustiti svojo globalno vlogo, bodo postopoma izgubile velik del moči in vpliva, ki sta zdaj zanje samoumevna."

"Dejstvo je, da sta se moč in vpliv ZDA že zmanjšala. Desetletja po drugi svetovni vojni so ZDA lahko oblikovale globalni sistem v skladu s svojimi interesi, v kratkem +unipolarnem' obdobju, ki je sledilo po razpadu Sovjetske zveze, pa dejansko niso imele nobenega pravega tekmeca. A druge sile so od takrat izboljšale svoj položaj in uresničujejo svoje globalne ambicije. Najbolj očiten primer je sicer Kitajska, a tudi Evropa si prizadeva za enotnost, ki jo potrebuje, da bi se uveljavila kot resen globalni akter, prav tako pa želijo svoj vpliv povečati tudi mnoge srednje velike sile."

(Carl Bildt, nekdanji švedski premier in zunanji minister, o tem, da je ameriški predsednik Donald Trump pospešil umik ZDA; v kolumni za Večer)