»V sredini se gnetejo tisti, ki jih zanima le lastna rit«

IZJAVA DNEVA

"Ne obstaja leva in ne obstaja desna sredina. To bedasto formulacijo so si izmislili vsi, ki nočejo etikete, da so levi ali desni. Če si desni, si pač desni. Konec debate. Enako velja za leve. V sredini pa se itak gnetejo vsi, ki jim dol visi za ideologije, vrednote in politiko. Tam se gnetejo tisti, ki jih zanima le lastna rit. Lastna monetizacija in lasten profit. Tam se gnetejo vsi oportunisti, profiterji, krizni dobičkarji in brezhrbteničarji. Tam se je v dobrih tridesetih letih samostojne države nakopičilo toliko majhnih prevarantov, lopovov, konvertitov in brezmoralnih pohlepnežev, da počasi že zmanjkuje prostora. In najbolj bizarno je ravno to, da vsi zdaj to sredino opevajo kot našo rešitev. Našo vodnico k skupnemu boju za lepšo prihodnost. Malo morgen. In v tej interesno obarvani prihodnosti res ni na mestu, da genocidu rečeš genocid …"

(Kolumnist Leon Magdalenc v Dnevniku o lažni politični sredini)