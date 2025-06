»Srbijo je kriminalna združba vzela za talko«

KOMENTAR DNEVA

"Prebivalci Srbije so zelo razočarani zaradi odnosa EU do oblasti Aleksandra Vučića. Dolga leta je on edini partner, s katerim se pogovarjajo. Oni v svojih poročilih natančno napišejo, kakšni so problemi. S svojim delovanjem pa potem poteptajo lastna poročila. Voditelji, kot so von der Leynova, prej pa Josep Borrell ali Oliver Varhelyi, pridejo v Beograd in dajo Vučiću svojo polno podporo. Hkrati potem v Bruslju ugotavljajo, da v Srbiji obstajajo problemi, zaradi katerih Srbija ne more postati članica EU."

"Res se postavlja vaše vprašanje o vlogi Evropske unije (EU) v krizi, ki jo tukaj živimo. V vsakem primeru namreč ima vlogo. Če evropski voditelji molčijo, podpirajo avtoritarni režim samodržca. Če se oglasijo, pa morajo podpreti študente in državljane, ki skupaj z njimi protestirajo. Srbijo je kriminalna združba vzela za talko. Bo Evropska unija v tem imela kakšno vlogo ali ne? Če se bo odločila za molk, je nezadovoljstvo popolnoma upravičeno."

(Radomir Lazović​, poslanec opozicijske stranke Zeleno-leva fronta v parlamentu Republike Srbije, o tem, da so prebivalci Srbije zelo razočarani zaradi odnosa EU do oblasti Aleksandra Vučića; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)