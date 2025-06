»Ta poteza je namerno provokativna in bo le še stopnjevala napetosti«

Trump po protestih v Los Angeles napotil nacionalno gardo

Ameriški predsednik Donald Trump je po dveh dneh protestov zaradi racij proti priseljencem v Los Angeles v soboto napotil 2000 pripadnikov nacionalne garde. Prvi so že prispeli v mesto. Po navedbah Bele hiše želi Trump s tem ukrepom končati "brezvladje" na ulicah mesta. Iz demokratskih vrst so prišle kritike na račun Trumpovega ukrepa.

V Los Angelesu, drugem največjem mestu v ZDA, so se v soboto že drugi dan zapored odvili protesti. Prebivalci so se spopadli z zveznimi agenti imigracijskega in carinskega urada (Ice), ki so aretirali nedokumentirane migrante z namenom, da jih deportirajo. V okrožju Paramount so za razpršitev množice uporabili solzivec in gumijevke, poročajo tuje tiskovne agencije.

V operacijah urada Ice so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ta teden v Los Angelesu aretirali 118 ljudi, od tega 44 v petek. Po sobotnih protestih so aretirali enega človeka, več so jih pridržali, je za britanski BBC povedal tamkajšnji šerif. Dva agenta sta bila lažje poškodovana.

Po navedbah Bele hiše je Trump odredil napotitev nacionalne garde v Los Angeles. "Predsednik Trump je podpisal predsedniški ukaz o napotitvi 2000 pripadnikov nacionalne garde, da bi se odzvali na brezvladje, ki se je razpaslo," je v soboto zvečer dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. Za "izgrede" je okrivila po njenih besedah brezbrižne kalifornijske demokratske voditelje.

"Trumpova administracija ima politiko ničelne tolerance do kriminalnega vedenja in nasilja, še posebej, če je to nasilje usmerjeno proti uslužbencem organov pregona, ki poskušajo opravljati svoje delo," je še dejala Leavitt.

Predsednik je s tem prevzel zvezni nadzor nad nacionalno gardo zvezne države Kalifornije in proti izrecni želji tamkajšnjega guvernerja Gavina Newsoma odredil napotitev 2000 vojakov v Los Angeles, da bi razmere spravili pod nadzor.

To je po poročanju AFP redka poteza, ki jo je demokratski guverner obsodil, saj da bo spodkopala zaupanje javnosti, racije proti priseljencem pa je označil za krute.

"Ta poteza je namerno provokativna in bo le še stopnjevala napetosti," je Newsom zapisal na družbenem omrežju X. Trumpovo administracijo je še obtožil, da je vojake napotila samo za "spektakel".

Trump se je kasneje na svojem družbenem omrežju Truth Social zahvalil nacionalni gardi "za dobro opravljeno delo".

Ponovil je kritiko na račun demokratskih voditeljev, protestnikom pa sporočil, da protestov "radikalne levice, ki jih izvajajo pobudniki in pogosto plačani povzročitelji neredov", ne bodo tolerirali. Dodal je, da odslej maske na protestih ne bodo dovoljene.

Županja mesta Karin Bass se je po drugi strani je na omrežju X zahvalila vodstvu policije v Los Angelesu in tamkajšnjim organom pregona za njihovo delo med sobotnimi neredi.

Prvi pripadniki nacionalne garde so v Los Angeles prispeli danes in po poročanju BBC že patruljirajo po mestu.

Pentagon je zatem sporočil, da so na ulicah Los Angelesa pripadniki 79. pehotne brigade. Ob tem je objavil fotografije več deset pripadnikov nacionalne garde, oboroženih z dolgocevnimi puškami in oklepnim vozilom. Gre za visoko usposobljene vojaške enote, pripravljene za delovanje v potencialno napetih in neregularnih situacijah, s poudarkom na nadzoru množice, logistični podpori in operativni varnosti, poročajo mediji.

Ameriška ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je za televizijo CBS dejala, da so pripadnike nacionalne garde v Los Angelesu razporedili, da bi ohranili mir v luči napetosti meeed agenti Ice in protestniki. Dodala je, da so ti pripadniki posebej izurjeni za primere, kjer gre za množice ljudi.

Minister za obrambo Pete Hegseth pa je opozoril, da bi lahko napotili tudi redne vojake marince, nameščene v Kaliforniji, ki "so v visoki pripravljenosti", če se bo nasilje nadaljevalo.

Kot je še zapisal na omrežju X, so bili "nasilni napadi množice" namenjeni "preprečevanju odstranitve kriminalnih nezakonitih priseljencev z naših tal".

Odkar se je januarja vrnil v Belo hišo, je Trump začel uresničevati obljubo, da bo odločno zatrl nedokumentirane migrante v državi, in napovedal množične deportacije.

Nacionalna garda je vojaška rezervna enota in del oboroženih sil ZDA. Pogosto jo uporabljajo ob naravnih nesrečah, na primer po požarih v Los Angelesu, redkeje pa v primerih državljanskih nemirov, vendar skoraj vedno s soglasjem lokalnih oblasti. V Los Angeles so jo denimo napotili tudi po protestih zaradi umora temnopoltega Georgea Floyda leta 2020.

V primeru vojne ali izrednih razmer lahko poveljstvo prevzame ameriški predsednik. Skupno imajo ZDA več kot 325.000 pripadnikov nacionalne garde, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

