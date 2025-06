»Antisemitki Greti jasno sporočam: obrnite se nazaj, ker ne boste dosegli Gaze«

Izrael ladji s humanitarno pomočjo ne bo dovolil dostopa do Gaze

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je danes ukazal vojski, naj blokira ladjo s humanitarno pomočjo za Gazo, na kateri je 12 aktivistov, med njimi Švedinja Greta Thunberg. Poudaril je, da Izrael ne bo nikomur dovolil prekiniti pomorske blokade območja Gaze. Aktivisti so v odzivu poudarili, da bo ladja pot nadaljevala "do zadnje minute".

"Vojski sem naročil, naj prepreči, da bi ladja Madleen dosegla Gazo," je v izjavi iz svojega urada sporočil Kac. "Antisemitki Greti in njenim spremljevalcem, propagandnim glasnikom Hamasa, jasno sporočam: obrnite se nazaj, ker ne boste dosegli Gaze," je dodal.

Poudaril je, da Izrael ne bo nikomur dovolil prekiniti pomorske blokade Gaze, katere namen je preprečiti, da bi do palestinskega gibanja Hamas prišlo orožje. "Izrael bo ukrepal proti vsakemu poskusu prekinitve blokade ali podpore terorističnim skupinam - po morju, zraku ali kopnem," je še napovedal Kac.

Aktivisti so v odzivu poudarili, da bo ladja pot nadaljevala "do zadnje minute", dokler Izrael ne prekine interneta in omrežij. "Na krovu je dvanajst civilistov. Nismo oboroženi. Na ladji je samo humanitarna pomoč," je dejala evropska poslanka Rima Hassan iz vrst leve stranke Nepokorna Francija (LFI), ki je del odprave.

Jadrnica Madleen organizacije Freedom Flotilla Coalition (FFC) je proti Gazi izplula pred tednom dni s Sicilije. Prevaža simbolično količino hrane za Gazo, ki se sooča s katastrofalnim pomanjkanjem.

Na njej je tudi dvanajstčlanska mednarodna skupina aktivistov z Greto Thunberg na čelu. Plovbi sta se med drugim pridružila tudi francoska evroposlanka Rima Hassan iz vrst leve stranke Nepokorna Francija (LFI) ter irski igralec Liam Cunningham, ki je v znani seriji Igra Prestolov upodobil pirata Davosa Morjavrednega.

Udeleženci odprave so v sporočilih pred odhodom poleg dostave humanitarne pomoči v Gazo poudarjali zlasti ozaveščanje javnosti in moralno dolžnost vseh ljudi na svetu, da obsodijo ravnanje Izraela v razdejani palestinski enklavi.

Združeni narodi in mednarodne humanitarne organizacije redno opozarjajo, da prebivalcem Gaze po več mesecih pomanjkanja hrane in zdravil zaradi izraelske blokade grozijo akutna podhranjenost, stradanje in bolezni. Izraelske sile ob tem v Gazi še naprej vsakodnevno izvajajo silovite napade.

To je drugi poskus organizacije FFC, da bi v protestni plovbi dosegla Palestino in kljub izraelski blokadi tja dostavila humanitarno pomoč, potem ko je bila njena ladja v začetku maja tarča domnevnega izraelskega napada. Z ladje so v soboto sporočili, da se približujejo egiptovski obali.

Organizacija FFC združuje več aktivističnih in drugih skupin, ki nasprotujejo izraelski blokadi dostav humanitarne pomoči v Gazo in dejanjem v Gazi.

