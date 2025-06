Sodnice in sodniki morajo imeti možnost opravljanja svojega dela brez političnih pritiskov

Odziv na nedavno odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da uvede sankcije zoper štiri sodnice Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), med katerimi je tudi slovenska sodnica Beti Hohler

Sodnica Beti Hohler in premier Robert Golob

© Gov.si

Spodaj v celoti objavljamo izjavo posameznic v podporo sodnici Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) v Haagu Beti Hohler.

***

Z zaskrbljenostjo in ogorčenjem se odzivamo na nedavno odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da na podlagi izvršne uredbe 14203 z naslovom “Uvajanje sankcij zoper Mednarodno kazensko sodišče” uvede sankcije zoper štiri sodnice Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), med katerimi je tudi slovenska sodnica Beti Hohler. Sankcije so neposredna posledica dejstva, da je ICC izdal nalog za aretacijo izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja in njegove nekdanjega obrambnega ministra Yoava Gallanta.

Podpisnice izražamo polno podporo sodnici Beti Hohler, ki je uveljavljena in prepoznavna strokovnjakinja za materialno mednarodno kazensko pravo, z obširnimi profesionalnimi in akademskimi izkušnjami. S svojim delom na Mednarodnem kazenskem sodišču je prispevala k utrjevanju mednarodnega pravosodja in vladavine prava. Njena strokovnost, neodvisnost in integriteti zavezana sodniška kariera so jamstvo za visoko profesionalno in neodvisno delovanje pravosodnih institucij, tudi ICC.

Mednarodno kazensko sodišče je neodvisna institucija, ustanovljena za pregon najhujših zločinov zoper človečnost. Sodnice in sodniki morajo imeti možnost opravljanja svojega dela brez političnih pritiskov ali groženj s sankcijami, zato predstavljajo kakršnikoli poskusi ustrahovanja sodnikov napad na temeljna načela mednarodnega prava in pravosodja, kar najostreje obsojamo.

Podpiramo delo Beti Hohler, njenih sodniških kolegic in kolegov in Mednarodnega kazenskega sodišča in obsojamo nesprejemljive sankcije zoper njihovo neodvisno in strokovno delovanje.

Vladavina prava mora prevladati nad vladavino moči!

Jadranka Šturm Kocjan

dr. Milica Antić Gaber

Dada Bac

Mojca Dobnikar

Vera Kozmik Vodušek

Mojca Novak

dr. Metka Mencin Čeplak

mag. Mateja Poljanšek

Vika Potočnik

Majda Širca

Petra Škofic

Jasmina Vidmar

Cveta Zalokar Oražem