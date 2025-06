Na Gretino ladjo so se vkrcali pripadniki izraelske vojske

Jadrnici Madleen, na kateri je humanitarna pomoč, Izrael preprečil pot do Gaze

Izrael je davi prestregel ladjo z 12 aktivisti na krovu, ki je bila s humanitarno pomočjo na poti do Gaze. Organizacija Freedom Flotilla Coalition (FFC), ki upravlja z jadrnico Madleen, je potrdila, da so se na plovilo vkrcali pripadniki izraelske vojske. Izraelsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da so ladjo preusmerili proti obali Izraela.

Ladja Madleen je iz Italije proti Gazi izplula 1. junija in se napotila proti opustošeni palestinski enklavi, da bi opozorila na tamkajšnje pomanjkanje hrane in izraelska dejanja.

Na njenem krovu je 12 aktivistov, državljanov Brazilije, Francije, Nemčije, Nizozemske, Španije, Švedske in Turčije, tudi Greta Thunberg, ki so proti Gazi pluli s simbolično količino humanitarne pomoči.

Izrael je v nedeljo napovedal, da ladji ne bo dovolil dostopa do Gaze in danes zjutraj ji je izraelska vojska preprečila nadaljevanje poti. Glede na izjavo FFC jo je vojska prestregla okrog 3. ure po srednjeevropskem času, le malo od obale Gaze.

Izraelsko zunanje ministrstvo je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo, da je plovilo preusmerilo proti obalam Izraela, in izrazilo pričakovanje, da se bodo vsi na njenem krovu vrnili v svoje domovine.

"Vsi potniki na 'jahti selfijev' so na varnem in nepoškodovani. Priskrbeli smo jim sendviče in vodo," je na omrežju X dodalo ministrstvo. Pomoč na ladji bodo v Gazo prepeljali prek "pravih humanitarnih kanalov", so dodali.

Izrael je po dveh mesecih blokade enklave, ki se sooča z ogromnim pomanjkanjem hrane in drugih osnovnih dobrin, pod vse večjim mednarodnim pritiskom, naj na območje dovoli večje količine pomoči.

Nedavno je blokado rahlo omilil in začel sodelovati z novo oblikovano fundacijo Gaza Humanitarian Foundation (GHF) pri razdeljevanju pomoči. A do njenega delovanja so kritične humanitarne organizacije in Združeni narodi, ki pod vprašaj postavljajo prakse in nevtralnost skupine, ki deluje s podporo ZDA.

9DMQb8YI5LY

LvkfbOnHIMk