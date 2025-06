Državljani teh 12 držav naj bi predstavljali grožnjo nacionalni varnosti ZDA

V ZDA je danes v veljavo stopila prepoved vstopa za državljane 12 držav, med njimi Afganistana, Haitija in Irana. Prepoved je ameriški predsednik Donald Trump naznanil prejšnji teden z utemeljitvijo, da naj bi državljani predstavljali grožnjo nacionalni varnosti ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je ukrep, ki so ga obsodile številne organizacije za človekove pravice, naznanil v sredo. Takrat je tudi objavil posnetek, v katerem trdi, da tujci, ki niso dovolj preverjeni, predstavljajo grožnjo ameriški varnosti. Kot primer je navedel nedavni napad na proizraelski shod v Boulderju v Koloradu.

Prepoved vstopa v ZDA velja za državljane Afganistana, Mjanmara, Čada, Konga, Ekvatorialne Gvineje, Eritreje, Haitija, Irana, Libije, Somalije, Sudana in Jemna. Trump je uvedel tudi delno omejitev potovanj v ZDA za državljane Burundija, Kube, Laosa, Sierre Leone, Toga, Turkmenistana in Venezuele.

Prepoved sicer izvzema tiste, ki že imajo vizume, imenike dovoljenja za delo in bivanje v ZDA oziroma t. i. zelene karte, diplomate in posameznike, katerih obisk ZDA je v nacionalnem interesu. Med izjemami so tudi športniki, ki se udeležujejo večjih športnih dogodkov.

Ukrep je bil v pripravi od začetka Trumpovega mandata 20. januarja, ko je vladnim agencijam naročil, naj opredelijo države, katerih državljani ogrožajo nacionalno varnost ZDA.

Ameriški predsednik je sicer že v času svojega prvega mandata leta 2017 povzročil kaos v mednarodnih potovanjih, ko je uvedel prepoved vstopa v ZDA državljanom večinoma muslimanskih držav. Ta ukaz so sodišča blokirala, vendar pa ga je vrhovno sodišče ZDA leta 2018 potrdilo za državljane Sirije, Libije, Irana, Jemna, Somalije, Severne Koreje, Čada in Venezuele.