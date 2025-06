Slovenski film, ki bo jeseni prispel v ameriška kina

Film Urške Djukić Kaj ti je deklica je tudi del tekmovalne sekcije na festivalu Tribeca v New Yorku

Prizor iz filma Kaj ti je deklica

© Spok Films

V okviru mednarodne tekmovalne selekcije na letošnjem newyorškem festivalu Tribeca so od četrtka do nedelje prikazovali tudi celovečerni prvenec režiserke Urške Djukić Kaj ti je deklica, ki je premiero doživel februarja na 75. mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu, v Sloveniji pa so ga prvič prikazali marca v Cankarjevem domu.

Film bo prispel v ameriške kinematografe jeseni v New Yorku, direktor fotografije Lev Predan Kowarski pa je na sobotnem predvajanju dejal, da se bo projekcije takrat udeležila tudi režiserka, ki na Tribeco ni mogla pripotovati, ker je pred kratkim rodila hčerko.

"Urška Djukić v svojem samozavestnem režijskem prvencu vizualno osupljivo raziskuje mladostniško željo v represivnem verskem kontekstu. Slikovita prizorišča filma in močni nastopi mladega ansambla ustvarijo izjemno izkušnjo, ki uravnoveša trenutke mladostne razposajenosti s temnejšimi posledicami verske sramote. Občutljivo raziskovanje ženske spolnosti, verskega zatiranja in zapletene dinamike mladostniškega prijateljstva je poetično nabito potovanje v srce odraščanja sredi nasprotujočih si sporočil," je o filmu zapisal sodelavec festivala Tribeca Jarod Neece.

"Urška Djukić v svojem samozavestnem režijskem prvencu vizualno osupljivo raziskuje mladostniško željo v represivnem verskem kontekstu. Slikovita prizorišča filma in močni nastopi mladega ansambla ustvarijo izjemno izkušnjo, ki uravnoveša trenutke mladostne razposajenosti s temnejšimi posledicami verske sramote. Občutljivo raziskovanje ženske spolnosti, verskega zatiranja in zapletene dinamike mladostniškega prijateljstva je poetično nabito potovanje v srce odraščanja sredi nasprotujočih si sporočil."



Jarod Neece,

sodelavec filmskega festivala Tribeca

Protagonistka filma je 16-letna Lucija, ki začne peti v dekliškem pevskem zboru. Tam se spoprijatelji s spogledljivo tretješolko Ano-Marijo. Ko zbor odpotuje v podeželski samostan za vikend pevskih vaj, Lucijino zanimanje za temnookega restavratorja postavi na preizkušnjo njeno prijateljstvo z Ano-Marijo in drugimi dekleti. Medtem ko se znajde v neznanem okolju, kjer raziskuje svojo prebujajočo se spolnost, Lucija začne dvomiti o svojih prepričanjih in vrednotah, kar zmoti harmonijo v zboru.

Scenarij za film sta napisali režiserka in Maria Bohr. V filmu nastopajo Jara Sofija Ostan, Mina Švajger, Saša Tabaković, Nataša Burger, Staša Popović, Mateja Strle, Saša Pavček in drugi. Pri filmu so sodelovali še direktor fotografije Lev Predan Kowarski, montažer Vlado Gojun, scenograf Vasja Kokelj, kostumografka Gilda Venturini, oblikovalka maske Eva Uršič in oblikovalec zvoka Julij Zornik. Producenta filma sta Jožko Rutar in Miha Černec iz produkcijske hiše Spok Films. Film je nastal s finančno podporo Slovenskega filmskega centra, evropskega filmskega sklada Eurimages, RTV Slovenija, studia Viba film in vrste tujih podpornikov.

Festival Tribeca je eden največjih festivalov neodvisnega filma v ZDA. Leta 2001 so ga začeli Robert De Niro, Jane Rosenthal in Craig Hatkoff, da bi oživili spodnji del Manhattna po terorističnih napadih na New York 11. septembra 2001.

TRI-NnQsHvs