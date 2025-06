Dostopnost arhivov

Mednarodni dan arhivov posvečen dostopnosti arhivov in arhivskega gradiva

Mednarodni dan arhivov vsako leto opozarja na pomen arhivov in arhivske kulturne dediščine. Pri Arhivu RS ga letos posvečajo dostopnosti arhivov in arhivskega gradiva najširšim skupinam uporabnikov in 120-letnici slovenskega filma. Pripravili so tudi razstavo o pionirski dobi slovenskega filma Od filma do arhiva, ki bo na ogled do 30. septembra.

Danes v arhivu pripravljajo javni vodstvi po novi stavbi arhiva s predstavitvijo prilagoditev arhivskega gradiva za ranljive skupine in ogledom razstave Od filma do arhiva ter predvajanje kultne slovenske komedije To so gadi iz leta 1977 režiserja Jožeta Bevca, prilagojene ranljivim skupinam z zvočnim opisom, tolmačenjem v slovenski znakovni jezik in podnapisi.

Do petka pod okriljem Mednarodnega arhivskega sveta (ICA) poteka tudi Mednarodni teden arhivov. Pri Arhivu RS bo do petka na ogled razstava Od filma do arhiva, ki s projekcijami, panoji in izbranimi predmeti predstavlja prva štiri desetletja filmske ustvarjalnosti na Slovenskem. Posvečajo jo 120-letnici slovenskega filma in 80-letnici delovanja arhiva kot samostojne ustanove. Njeni avtorji so Primož Frajle, Tatjana Rezec Stibilj in Primož Tanko. Za filmske projekcije in reprodukcije gradiva je poskrbel Borut Jurca, za oblikovanje panojev pa Gregor Ivanušič.

Pri Arhivu se pridružujejo tudi pobudi ICA pod geslom #arhivizavse s poudarkom na inkluzivnosti in dostopnosti javnih arhivov s pomočjo sodobnih tehnologij in digitizacije.

Na pobudo Unesca so mednarodno nevladno organizacijo ICA ustanovili 9. junija leta 1948 v Parizu. Združuje arhive in arhivske institucije po vsem svetu, med njimi nacionalne in regionalne arhive ter arhivska strokovna združenja. Organizacija združuje okoli 1900 članov iz 199 držav in ima pri Unescu posvetovalni status.

Kot piše na uradni spletni strani ICA, so vodila njihovega delovanja povečati ozaveščenost javnosti o pomenu zapisov in arhivov, ozavestiti vodilne odločevalce o prednostih upravljanja zapisov za dobro upravljanje in razvoj, ozavestiti širšo javnost, zasebni in javni sektor o potrebi po dolgoročnem arhivskem hranjenju in dostopu, predstaviti edinstvene in redke dokumente, shranjene v arhivskih ustanovah ter izboljšati podobo zapisov in arhivov ter povečati njihovo prepoznavnost po vsem svetu.