20. obletnica Mreže MaMa

Ob 20-letnici delovanja Mreže MaMa, ki združuje 58 mladinskih centrov v Sloveniji, so pretekli teden na srednjih šolah po vsej Sloveniji izvedli več delavnic z naslovom Naš mladinski center, naš glas. Mladi so na delavnicah soustvarjali vizije prihodnosti mladinskega dela in mladinskih centrov, so ob koncu delavnic zapisali pri Mreži MaMa.

Mladinsko delo, ki se odvija v mladinskih centrih, je temelj sodobne družbe, saj mladim omogoča razvoj, participacijo in aktivno državljanstvo. Gre za prostovoljno, vključujoče in neformalno učno okolje ter proces, kjer mladi pridobivajo življenjske spretnosti, gradijo svojo samozavest in soustvarjajo lokalne skupnosti, so zapisali pri mreži.

Skupna pobuda ob 20. obletnici začetka delovanja je povezala članice Mreže MaMa in številne srednje šole, nagovorila več sto mladih in jim ponudila priložnost, da prevzamejo vlogo snovalcev in ne le uporabnikov mladinskih centrov. V interaktivnih delavnicah so razmišljali o idealnem mladinskem centru, oblikovali svoje predloge programov, prostora, kadra in financ ter predstavili svoje poglede na to, kaj mladinski center pomeni zanje.

"Mladinski centri po Sloveniji so varni prostori, kjer mladi najdejo podporo, varno okolje za rast in sodelovanje. V mladinskih centrih je glas mladih upoštevan in njihovo mnenje šteje. Ob 20-letnici želimo še posebej poudariti pomen mladinskega dela in opomniti na njegovo vlogo pri opolnomočenju mladih," je ob tem dejala direktorica Mreže MaMa Maja Hostnik.

Po navedbah Mreže Mama so mladi, ki so sodelovali na delavnicah, s svojo energijo, idejami in iskrenimi premisleki pokazali, da potrebujejo in cenijo mladinske prostore. Njihove vizije kažejo na potrebo po sodobnih, odprtih, varnih in vključujočih okoljih, kjer se lahko izražajo, učijo in sodelujejo.

Mreža MaMa je nacionalna mrežna organizacija, ki vključuje 58 mladinskih centrov po vsej Sloveniji in s tem več kot 80 odstotkov vseh mladinskih centrov v državi. Pri svojem delu skrbi za podporo mladinskih centrov in razvoj mladinskega dela.